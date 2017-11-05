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KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки

Сегодня, 00:37
KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки


В рамках четырехдневного рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область представители АО «Экспортная страховая компания KazakhExport» провели встречи с руководителями более 15 производств Усть-Каменогорска и Семея. Также на базе регионального филиала Фонда «Даму» в Усть-Каменогорске был организован бизнес-семинар для товаропроизводителей области на тему «Инструменты государственной поддержки экспорта».

Управляющий директор KazakhExport Руслан Тюлегенов посетил крупные производства области, в числе которых: ТОО «Казцинк», ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный комбинат», ТОО «Тандем Агро» (сельскохозяйственная продукция, техника и др.), ТОО «Казполиграф» (производитель упаковочных материалов), ТОО «ВК Мукомольно-комбикормовый комбинат», ТОО «Семипалатинский метизный завод», АО «Ульбинский металлургический завод» и др.

В ходе переговоров с руководителями производств были презентованы инструменты KazakhExport, нацеленные на поддержку казахстанских экспортеров и создание равных условий финансирования с экспортерами аналогичной продукции других стран.

«Восточно-Казахстанская область является одним из промышленно-развитых регионов Казахстана с диверсифицированной экономикой, в которой представлены крупные, средние и малые предприятия практически всех подотраслей промышленности. Выгодное географическое месторасположение ВКО и налаженная транспортно-логистическая инфраструктура позволили создать благоприятные условия для производителей области в части поставки продукции на зарубежные рынки, в частности, на рынок прилегающих регионов России. В этой связи национальная компания KazakhExport готов предложить финансово-страховую поддержку местным производителям, которые столкнулись с нехваткой оборотных средств или залога для получения кредита в банке, хотят застраховать риск неоплаты со стороны импортера или проверить надежность потенциального покупателя», — отметил Руслан Тюлегенов.

В рамках бесплатного бизнес-семинара «Инструменты государственной поддержки экспорта» для предпринимателей области представители KazakhExport рассказали о преимуществах инструментов KazakhExport для экспортеров казахстанской продукции обрабатывающего сектора на зарубежные рынки.

«Наша главная задача — это обеспечить условия для совмещения государственных интересов с планами казахстанских предприятий и создать надежную систему страхования экспортных рисков, которая бы содействовала реализации экспортного потенциала страны», — пояснил директор департамента страхования KazakhExport Куаныш Мукажанов, в ходе презентации финансово-страховых инструментов KazakhExport.

Для большинства участников семинара, которые привыкли работать на стопроцентной предоплате, и, соответственно, имели определенные ограничения в географии экспорта и конкурентоспособности, наибольший интерес вызвали классические инструменты KazakhExport — страхование экспортных кредитов на основе отсрочки платежа (страхование кредита экспортера) и предоставление покупателям финансирования покупки без «кассового разрыва» для экспортеров (экспортное торговое финансирование).

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