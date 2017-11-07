Машины-монстры: Tian Kun Hao - один из самых больших в мире "создателей искусственных островов"

Вчера, 09:58На одной из китайских верфей практически закончено строительство нового специализированного судна-землечерпалки под названием "Tian Kun Hao". Это судно, ширина которого составляет 28 метров, а длина - 140 метров, является одним из самых больших в мире "создателей искусственных островов". Согласно планам, судно "Tian Kun Hao" начнет работу в акватории Южно-Китайского моря летом следующего года, и оно придет на замену "Tian Jing Hao", аналогичному судну предыдущего поколения.Площадь палубы судна "Tian Kun Hao" равна площади девяти баскетбольных площадок. Оборудование, установленное в трюмах судна, способно производить выемку грунта с морского дна в объеме 6 тысяч кубических метров в час с глубины до 35 метров, для сравнения, судно-драга предыдущего поколения могло производить выемку 4500 кубических метров грунта в час. Вынимаемый и измельченный грунт может быть прокачан через проложенный трубопровод на расстояние до 15 километров к месту создания нового искусственного острова.Благодаря наличию у судна "Tian Kun Hao" высокоточной системы позиционирования и навигации, оно способно работать полностью в автономном режиме, не имея на борту ни одного человека обслуживающего персонала.Отметим, что за последнее десятилетие в Китае было построено множество судов-землечерпалок, за период с 2006 по нынешний год количество этих судов увеличилось на 200 единиц. Используя этот флот, Китай ведет интенсивную работу по созданию новых искусственных островов, хотя такая работа наносит порой непоправимый ущерб морской экосистеме в месте выемки грунта.За все время проведения работ, китайцы создали 3 200 акров (1 300 гектаров) новой суши. И это количество будет увеличиваться благодаря тому, что китайские специалисты ведут сейчас интенсивные работы в районе Парасельских островов.