Новости / KnowHow

Машины-монстры: Tian Kun Hao - один из самых больших в мире "создателей искусственных островов"

Вчера, 09:58
Машины-монстры: Tian Kun Hao - один из самых больших в мире "создателей искусственных островов"


На одной из китайских верфей практически закончено строительство нового специализированного судна-землечерпалки под названием "Tian Kun Hao". Это судно, ширина которого составляет 28 метров, а длина - 140 метров, является одним из самых больших в мире "создателей искусственных островов". Согласно планам, судно "Tian Kun Hao" начнет работу в акватории Южно-Китайского моря летом следующего года, и оно придет на замену "Tian Jing Hao", аналогичному судну предыдущего поколения.

Площадь палубы судна "Tian Kun Hao" равна площади девяти баскетбольных площадок. Оборудование, установленное в трюмах судна, способно производить выемку грунта с морского дна в объеме 6 тысяч кубических метров в час с глубины до 35 метров, для сравнения, судно-драга предыдущего поколения могло производить выемку 4500 кубических метров грунта в час. Вынимаемый и измельченный грунт может быть прокачан через проложенный трубопровод на расстояние до 15 километров к месту создания нового искусственного острова.

Благодаря наличию у судна "Tian Kun Hao" высокоточной системы позиционирования и навигации, оно способно работать полностью в автономном режиме, не имея на борту ни одного человека обслуживающего персонала.

Машины-монстры: Tian Kun Hao - один из самых больших в мире "создателей искусственных островов"


Отметим, что за последнее десятилетие в Китае было построено множество судов-землечерпалок, за период с 2006 по нынешний год количество этих судов увеличилось на 200 единиц. Используя этот флот, Китай ведет интенсивную работу по созданию новых искусственных островов, хотя такая работа наносит порой непоправимый ущерб морской экосистеме в месте выемки грунта.

За все время проведения работ, китайцы создали 3 200 акров (1 300 гектаров) новой суши. И это количество будет увеличиваться благодаря тому, что китайские специалисты ведут сейчас интенсивные работы в районе Парасельских островов.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.

  • Просмотров: 89
Похожие материалы
  • Машины-монстры: OOCL Hong Kong - самый большой в мире контейнеровоз, площадь палубы которого равна площади четырех футбольных полей Машины-монстры: OOCL Hong Kong - самый большой в мире контейнеровоз, площадь палубы которого равна площади четырех футбольных полей
  • Машины-монстры: AG600 - самый большой в мире гидроплан на сегодняшний день Машины-монстры: AG600 - самый большой в мире гидроплан на сегодняшний день
  • Машины-монстры: Guang Hua Kou - самое большое в мире грузовое судно с затопляемой палубой Машины-монстры: Guang Hua Kou - самое большое в мире грузовое судно с затопляемой палубой
  • Машины-монстры: Машины-монстры: "Harmony of the Seas" - самый большой в мире круизный лайнер
  • Машины-монстры: Самые большие в мире песочные часы, которые Машины-монстры: Самые большие в мире песочные часы, которые "идут" ровно год
    • Отзывы читателей
    Машины-монстры: Tian Kun Hao - один из самых больших в мире Машины-монстры: Tian Kun Hao - один из самых больших в мире "создателей искусственных островов" KnowHow Вчера, 09:58
    Ученые научились вызывать явление высокотемпературной сверхпроводимости при помощи импульсов лазерного света Ученые научились вызывать явление высокотемпературной сверхпроводимости при помощи импульсов лазерного света KnowHow Вчера, 09:57
    В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал» В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал» Государство Вчера, 00:37
    В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти Государство Вчера, 00:31
    В «райских офшорах» нашли фирмы британской королевы В «райских офшорах» нашли фирмы британской королевы Государство Вчера, 00:18
    В Алматы открыли Центр правоохранительных услуг В Алматы открыли Центр правоохранительных услуг Государство Вчера, 00:18
    В Нацбанке объяснили лишение лицензии Delta Bank В Нацбанке объяснили лишение лицензии Delta Bank Государство Вчера, 00:17
    Машины-монстры: Самая высокая в мире турбина начала Машины-монстры: Самая высокая в мире турбина начала "ловить ветер" на просторах Германии KnowHow 6-11-2017, 09:35
    Китай проводит успешные испытания двигательной установки нового типа, которая сделает ядерные субмарины практически бесшумными Китай проводит успешные испытания двигательной установки нового типа, которая сделает ядерные субмарины практически бесшумными KnowHow 6-11-2017, 09:35
    Новые сверхчувствительные весы могут измерить изменение веса живой клетки в реальном времени Новые сверхчувствительные весы могут измерить изменение веса живой клетки в реальном времени KnowHow 6-11-2017, 09:34
    Первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 29 декабря 2017 года Первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 29 декабря 2017 года KnowHow 5-11-2017, 11:04
    Крошечные наномагниты могут сохранять стабильность при левитации, благодаря квантовым эффектам Крошечные наномагниты могут сохранять стабильность при левитации, благодаря квантовым эффектам KnowHow 5-11-2017, 11:03
    KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки Государство 5-11-2017, 00:37
    JetSmarter может провести IPO в 2019 году JetSmarter может провести IPO в 2019 году Государство 5-11-2017, 00:35
    AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности Государство 5-11-2017, 00:34
    Apple готовится к рекордной прибыли Apple готовится к рекордной прибыли Государство 5-11-2017, 00:33
    Delta Bank будет ликвидирован Delta Bank будет ликвидирован Государство 5-11-2017, 00:21
    Ученые открыли новый тип реакций синтеза, главными действующими лицами которых являются кварки Ученые открыли новый тип реакций синтеза, главными действующими лицами которых являются кварки KnowHow 4-11-2017, 11:20
    Астрономы обнаружили гигантскую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды, что противоречит существующим теориям планетарного формирования Астрономы обнаружили гигантскую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды, что противоречит существующим теориям планетарного формирования KnowHow 4-11-2017, 11:20
    Новый тип взаимодействия света с материей позволяет управлять формой облаков, состоящих из отдельных атомов Новый тип взаимодействия света с материей позволяет управлять формой облаков, состоящих из отдельных атомов KnowHow 4-11-2017, 11:19