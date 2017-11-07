В «райских офшорах» нашли фирмы британской королевы

Сегодня, 00:18

Из документов «райских офшоров» о фирмах на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских и других островах стали известны подробности о бизнесменах, знаменитостях и политиках, сообщает РБК. Расследователи из Международного консорциума журналистов расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby и публикуют первые результаты их изучения. В расследовании участвовали 382 журналиста из 96 СМИ 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Документы ICIJ передала немецкая Sddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника.



Королева Великобритании, госсекретарь США, премьер Канады

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Герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, в 2004—2005 годах вложило около 10 млн фунтов в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег фонд на Каймановых островах проинвестировал в финансовую организацию BrightHouse в Великобритании. BrightHouse была обвинена в выдаче микрозаймов на неправомерных условиях: компания выплатила 249 тыс. клиентам в качестве компенсации 14,8 млн фунтов. Об этом сообщает The Guardian.

В герцогстве заявили, что не имели понятия об инвестициях в BrightHouse, сделанных 12 лет назад, до тех пор пока об этом не сообщили журналисты. Свою долю в BrightHouse в герцогстве назвали ничтожной и отметили, что уже избавились от такого актива.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также упомянут в документах Appleby. По данным The Guardian, в 1997 году он был директором офшорной фирмы Marib Upstream Services Company, базирующейся на Бермудских островах. Компания, как отмечает издание, была связана с ExxonMobil, которую впоследствии возглавил Тиллерсон (на тот момент он руководил йеменским подразделением ExxonMobil). В то время пока Тиллерсон возглавлял Marib Upstream Services Company, Exxon и Hunt Oil занялись экспортом газа, добываемого в Марибе в Йемене.

Советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Стивен Бронфман через бизнес своей семьи был вовлечен в «сложную схему с компаниями в США, Израиле и на Каймановых островах». «Многомиллионный денежный оборот между тремя юрисдикциями мог помочь легально избежать налогов в США, Канаде и Израиле», — пишет издание.

Кроме того, в материале ICIJ говорилось о связях американского министра торговли Уилбура Росса с российским нефтехимическим холдингом «Сибур».

Связь структуры «Газпрома» с Facebook

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Как отмечает «Новая газета», из документов Appleby следует, что, когда российский миллиардер Алишер Усманов возглавлял структуру «Газпрома» — «Газпром инвестхолдинг», она контролировала фирму Kanton Services с Британских Виргинских островов. Как пишет Guardian, «Газпром инвестхолдинг» профинансировала Kanton Services, которая вложила деньги в инвестфонд бизнесмена Юрия Мильнера DST USA II. Фонд Мильнера в свою очередь купил акции Facebook почти на 1 млрд долларов. В «Газпром инвестхолдинге» заявили Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), что займы для Kanton Services предоставлялись «для общекорпоративных целей», пишет «Новая газета». Мильнер сообщил журналистам, что Kanton Services вкладывала деньги в один из инвестфондов под его управлением, который покупал акции Facebook. Он указал на то, что об инвестиции «в Facebook именно газпромовских денег говорить сложно, поскольку Kanton мог использовать и другие источники финансирования», отмечает «Новая».

В 2011 году ВТБ через другой офшорный фонд Мильнера — DST Investments 3 (зарегистрирован на острове Мэн) — вложило 191 млн долларов в Twitter, пишет Guardian. Доля в Twitter, «профинансированная» ВТБ, была продана в 2014 году за 240 млн долларов, сообщил Мильнер. Представитель ВТБ сообщил, что в 2011 году банк «провел ряд сдело в хай-тек-индустрии, так как эта сфера имела высокий потенциал».

Знаменитости

В документах оказался и фронтмен U2 Боно (Пол Хьюсон). Он использовал мальтийскую компанию Nude Estates для покупки доли в торговом центре на северо-востоке Литвы, утверждает Guardian. На эти цели он потратил 5,8 млн евро. По данным ICIJ, Мадонна прибегла к услугам Appleby для покупки доли в компании, поставляющей медикаменты.