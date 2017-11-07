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В Алматы открыли Центр правоохранительных услуг

Сегодня, 00:18
В Алматы открыли Центр правоохранительных услуг


Жители Алматы смогут по принципу «одного окна» получить всю необходимую информацию по конкретному делу у операторов Центра правоохранительных услуг. Об этом сообщает пресс-служба акима Алматы.

В открытии Центра правоохранительных услуг приняли участие генеральный прокурор РК Жакип Асанов и аким Алматы Бауыржан Байбек.

Формат работы нового Центра идентичен работе ЦОНов — сначала посетители проходят на ресепшн и получают консультацию. Затем обращаются к операторам со своей проблемой, которые их направляют к прокурорам, адвокатам, медиаторам, или к другим специалистам, которые будут оказывать юридические услуги бесплатно.

В Алматы открыли Центр правоохранительных услуг

Общая площадь Центра правоохранительных услуг — порядка 600 кв.м. Стены центра стеклянные, что символизируют открытость и прозрачность правоохранительных структур.

Основные задачи центра это повышение уровня доверия к правоохранительной системе, исключение бюрократии и административных барьеров, доступность предоставляемых правовых услуг, а также повышение эффективности работы правоохранительных органов. Об этом сказал Жакип Асанов.

«Задача центра оказывать качественную правовую помощь. Открытие центра позволит сделать работу государственных и правоохранительных органов прозрачнее, повысить доверие к ним со стороны населения. Каждый алматинец должен верить в то, что придя в центр правоохранительных услуг, получит качественную помощь», — отметил Жакип Асанов.

Генеральный прокурор также отметил, что Глава государства уделяет большое внимание программе «Цифровой Казахстан» и сейчас в ведомстве активно ведется работа над тем, чтобы перевести весь уголовный и административный процесс в цифровой формат. Сегодня разработана специальная программа «Е-уголовное дело». Программа охватывает все стадии уголовного процесса: от регистрации преступления, его расследования и до исполнения приговора.

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