В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти

Сегодня, 00:31

Мексиканская нефтяная компания Pemex объявила об обнаружении в штате Веракрус на берегу Мексиканского залива крупнейшего наземного месторождения нефти, передает Росбалт.

По этому случаю на НПЗ в городе Тула выступил президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Он заявил, что месторождение стало самым важным и крупным за последние 15 лет.

По его словам, первоначальный объем резервов оценивается более чем в 1,5 млрд баррелей нефти, что может означать объем запасов ЗР (доказанные, вероятные и возможные) в 350 млн баррелей.

Добыча нефти на новом месторождении «Иксачин-1» может начаться в ближайшее время, и его себестоимость будет низкой благодаря имеющейся рядом инфраструктуре по переработке.