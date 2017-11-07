В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти

В Мексике обнаружено крупное месторождение нефтиСегодня, 00:31
Мексиканская нефтяная компания Pemex объявила об обнаружении в штате Веракрус на берегу Мексиканского залива крупнейшего наземного месторождения нефти, передает Росбалт.
По этому случаю на НПЗ в городе Тула выступил президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Он заявил, что месторождение стало самым важным и крупным за последние 15 лет.
По его словам, первоначальный объем резервов оценивается более чем в 1,5 млрд баррелей нефти, что может означать объем запасов ЗР (доказанные, вероятные и возможные) в 350 млн баррелей.
Добыча нефти на новом месторождении «Иксачин-1» может начаться в ближайшее время, и его себестоимость будет низкой благодаря имеющейся рядом инфраструктуре по переработке.