Новости / Государство

В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти

Сегодня, 00:31
В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти


Мексиканская нефтяная компания Pemex объявила об обнаружении в штате Веракрус на берегу Мексиканского залива крупнейшего наземного месторождения нефти, передает Росбалт.

По этому случаю на НПЗ в городе Тула выступил президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Он заявил, что месторождение стало самым важным и крупным за последние 15 лет.

По его словам, первоначальный объем резервов оценивается более чем в 1,5 млрд баррелей нефти, что может означать объем запасов ЗР (доказанные, вероятные и возможные) в 350 млн баррелей.

Добыча нефти на новом месторождении «Иксачин-1» может начаться в ближайшее время, и его себестоимость будет низкой благодаря имеющейся рядом инфраструктуре по переработке.

  • Просмотров: 143
Похожие материалы
  • В Иране нашли крупное месторождение нефти В Иране нашли крупное месторождение нефти
  • В Беларуси открыли новое месторождение нефти В Беларуси открыли новое месторождение нефти
  • На Аляске обнаружены крупные запасы нефти На Аляске обнаружены крупные запасы нефти
  • КМГ может продать свою долю в Кашагане в ноябре КМГ может продать свою долю в Кашагане в ноябре
  • Добыча нефти увеличилась на Тенгизском месторождении Добыча нефти увеличилась на Тенгизском месторождении
    • Отзывы читателей
    В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал» В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал» Государство Сегодня, 00:37
    В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти Государство Сегодня, 00:31
    В «райских офшорах» нашли фирмы британской королевы В «райских офшорах» нашли фирмы британской королевы Государство Сегодня, 00:18
    В Алматы открыли Центр правоохранительных услуг В Алматы открыли Центр правоохранительных услуг Государство Сегодня, 00:18
    В Нацбанке объяснили лишение лицензии Delta Bank В Нацбанке объяснили лишение лицензии Delta Bank Государство Сегодня, 00:17
    Первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 29 декабря 2017 года Первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 29 декабря 2017 года KnowHow 5-11-2017, 11:04
    Крошечные наномагниты могут сохранять стабильность при левитации, благодаря квантовым эффектам Крошечные наномагниты могут сохранять стабильность при левитации, благодаря квантовым эффектам KnowHow 5-11-2017, 11:03
    KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки Государство 5-11-2017, 00:37
    JetSmarter может провести IPO в 2019 году JetSmarter может провести IPO в 2019 году Государство 5-11-2017, 00:35
    AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности Государство 5-11-2017, 00:34
    Apple готовится к рекордной прибыли Apple готовится к рекордной прибыли Государство 5-11-2017, 00:33
    Delta Bank будет ликвидирован Delta Bank будет ликвидирован Государство 5-11-2017, 00:21
    Ученые открыли новый тип реакций синтеза, главными действующими лицами которых являются кварки Ученые открыли новый тип реакций синтеза, главными действующими лицами которых являются кварки KnowHow 4-11-2017, 11:20
    Астрономы обнаружили гигантскую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды, что противоречит существующим теориям планетарного формирования Астрономы обнаружили гигантскую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды, что противоречит существующим теориям планетарного формирования KnowHow 4-11-2017, 11:20
    Новый тип взаимодействия света с материей позволяет управлять формой облаков, состоящих из отдельных атомов Новый тип взаимодействия света с материей позволяет управлять формой облаков, состоящих из отдельных атомов KnowHow 4-11-2017, 11:19
    Марсоход следующего поколения получит 23 Марсоход следующего поколения получит 23 "всевидящих глаза" KnowHow 3-11-2017, 09:34
    Последний вариант робота-пчелы RoboBee научился взлетать с воды при помощи крошечного реактивного двигателя Последний вариант робота-пчелы RoboBee научился взлетать с воды при помощи крошечного реактивного двигателя KnowHow 3-11-2017, 09:34
    Bitcoin установил новый рекорд Bitcoin установил новый рекорд Государство 3-11-2017, 00:35
    Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank Государство 3-11-2017, 00:30
    Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана Государство 3-11-2017, 00:30