Новости / Государство

В Нацбанке объяснили лишение лицензии Delta Bank

Сегодня, 00:17
В Нацбанке объяснили лишение лицензии Delta Bank


Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков объяснил, что решение о лишении лицензии Delta Bank связано с несколькими факторами.

«В первую очередь недостатки во внутренних процедурах по управлению кредитными рисками, которые позволяли кредитовать заемщиков, имеющих неустойчивое финансовое состояние, а также выдавать займы, не обеспеченные качественными („твердыми“) залогами, привели к значительному росту просроченной задолженности по кредитам. Так, на 1 октября 2017 года займы с просроченной задолженностью составили 99,7% от ссудного портфеля банка (314,8 млрд тенге). Во-вторых, на момент принятия решения о лишении лицензии остатки денег
на корреспондентских счетах и в кассе Банка составили 215,1 млн тенге. В то время как сумма просроченных обязательств перед депозиторами и кредиторами составила порядка 79,8 млрд тенге», — уточнил Олег Смоляков.

Отмечается, что Нацбанк РК в рамках надзора за деятельностью данного банка на протяжении длительного периода времени вел открытый диалог с менеджментом Delta Bank и его акционерами, обозначая острую необходимость в обеспечении финансовой поддержки банка в условиях неадекватности капитала банка принятым рискам и низких показателей ликвидности. «Тем не менее адекватная финансовая поддержка банка со стороны крупного акционера банка не была осуществлена», — комментирует Олег Смоляков.

Нацбанк подчеркивает, что ввиду низкой доли активов и обязательств Delta bank в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (1%) лишение банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций.

Приказом председателя Национального Банка РК № 402 от 2 ноября 2017 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Delta Bank. «Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом», — говорится в сообщении Нацбанка.

С 3 ноября 2017 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Delta bank, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

Национальный банк РК в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) Delta Bank.

С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации Delta bank требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка.

Delta bank является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц. Депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Максимальный предел гарантии составляет:

— по депозитам в тенге — до 10 млн тенге;

— по депозитам в иностранной валюте — до 5 млн тенге.

В связи с чем депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение.

  • Просмотров: 146
Похожие материалы
  • Delta Bank будет ликвидирован Delta Bank будет ликвидирован
  • Delta Bank не будет принимать депозиты до 3 августа Delta Bank не будет принимать депозиты до 3 августа
  • S&P понизило кредитный рейтинг Delta Bank S&P понизило кредитный рейтинг Delta Bank
  • Delta Bank опять сможет работать с физлицами Delta Bank опять сможет работать с физлицами
  • В Нацбанке объяснили изъятие лицензии у Казинвестбанка В Нацбанке объяснили изъятие лицензии у Казинвестбанка
    • Отзывы читателей
    В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал» В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал» Государство Сегодня, 00:37
    В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти Государство Сегодня, 00:31
    В «райских офшорах» нашли фирмы британской королевы В «райских офшорах» нашли фирмы британской королевы Государство Сегодня, 00:18
    В Алматы открыли Центр правоохранительных услуг В Алматы открыли Центр правоохранительных услуг Государство Сегодня, 00:18
    В Нацбанке объяснили лишение лицензии Delta Bank В Нацбанке объяснили лишение лицензии Delta Bank Государство Сегодня, 00:17
    Первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 29 декабря 2017 года Первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 29 декабря 2017 года KnowHow 5-11-2017, 11:04
    Крошечные наномагниты могут сохранять стабильность при левитации, благодаря квантовым эффектам Крошечные наномагниты могут сохранять стабильность при левитации, благодаря квантовым эффектам KnowHow 5-11-2017, 11:03
    KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки Государство 5-11-2017, 00:37
    JetSmarter может провести IPO в 2019 году JetSmarter может провести IPO в 2019 году Государство 5-11-2017, 00:35
    AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности Государство 5-11-2017, 00:34
    Apple готовится к рекордной прибыли Apple готовится к рекордной прибыли Государство 5-11-2017, 00:33
    Delta Bank будет ликвидирован Delta Bank будет ликвидирован Государство 5-11-2017, 00:21
    Ученые открыли новый тип реакций синтеза, главными действующими лицами которых являются кварки Ученые открыли новый тип реакций синтеза, главными действующими лицами которых являются кварки KnowHow 4-11-2017, 11:20
    Астрономы обнаружили гигантскую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды, что противоречит существующим теориям планетарного формирования Астрономы обнаружили гигантскую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды, что противоречит существующим теориям планетарного формирования KnowHow 4-11-2017, 11:20
    Новый тип взаимодействия света с материей позволяет управлять формой облаков, состоящих из отдельных атомов Новый тип взаимодействия света с материей позволяет управлять формой облаков, состоящих из отдельных атомов KnowHow 4-11-2017, 11:19
    Марсоход следующего поколения получит 23 Марсоход следующего поколения получит 23 "всевидящих глаза" KnowHow 3-11-2017, 09:34
    Последний вариант робота-пчелы RoboBee научился взлетать с воды при помощи крошечного реактивного двигателя Последний вариант робота-пчелы RoboBee научился взлетать с воды при помощи крошечного реактивного двигателя KnowHow 3-11-2017, 09:34
    Bitcoin установил новый рекорд Bitcoin установил новый рекорд Государство 3-11-2017, 00:35
    Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank Государство 3-11-2017, 00:30
    Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана Государство 3-11-2017, 00:30