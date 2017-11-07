В Нацбанке объяснили лишение лицензии Delta Bank

Сегодня, 00:17

Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков объяснил, что решение о лишении лицензии Delta Bank связано с несколькими факторами.

«В первую очередь недостатки во внутренних процедурах по управлению кредитными рисками, которые позволяли кредитовать заемщиков, имеющих неустойчивое финансовое состояние, а также выдавать займы, не обеспеченные качественными („твердыми“) залогами, привели к значительному росту просроченной задолженности по кредитам. Так, на 1 октября 2017 года займы с просроченной задолженностью составили 99,7% от ссудного портфеля банка (314,8 млрд тенге). Во-вторых, на момент принятия решения о лишении лицензии остатки денег

на корреспондентских счетах и в кассе Банка составили 215,1 млн тенге. В то время как сумма просроченных обязательств перед депозиторами и кредиторами составила порядка 79,8 млрд тенге», — уточнил Олег Смоляков.

Отмечается, что Нацбанк РК в рамках надзора за деятельностью данного банка на протяжении длительного периода времени вел открытый диалог с менеджментом Delta Bank и его акционерами, обозначая острую необходимость в обеспечении финансовой поддержки банка в условиях неадекватности капитала банка принятым рискам и низких показателей ликвидности. «Тем не менее адекватная финансовая поддержка банка со стороны крупного акционера банка не была осуществлена», — комментирует Олег Смоляков.

Нацбанк подчеркивает, что ввиду низкой доли активов и обязательств Delta bank в совокупных активах и обязательствах банковского сектора (1%) лишение банка лицензии не несет рисков для других финансовых организаций.

Приказом председателя Национального Банка РК № 402 от 2 ноября 2017 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Delta Bank. «Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом», — говорится в сообщении Нацбанка.

С 3 ноября 2017 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Delta bank, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

Национальный банк РК в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) Delta Bank.

С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации Delta bank требования кредиторов к банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание банка.

Delta bank является участником системы обязательного гарантирования депозитов физических лиц. Депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Максимальный предел гарантии составляет:

— по депозитам в тенге — до 10 млн тенге;

— по депозитам в иностранной валюте — до 5 млн тенге.

В связи с чем депозиторам в установленном порядке будет выплачено гарантийное возмещение.