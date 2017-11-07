Новости / Государство

В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал»

Сегодня, 00:37
В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал»


Предприниматели Жанаозена получат дополнительную поддержку. В Мангистауской области презентовали проект «Бизнес-Капитал». Подобный проект реализуется в Казахстане впервые, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе акима города.

В финансировании программы примут участие Фонд развития предпринимательства «Даму» и компания «ОзенМунайГаз».

«Эта программа — применение мер государственной поддержки в рамках единой Программы поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса 2020“. Каждый человек, который захочет заняться бизнесом, сможет воспользоваться новой программой. Этот проект будет осуществляться с участием трех сторон. Средства в размере 350 млн. тенге перечислены АО „ОзенМунайГаз“. В свою очередь, Фонд „Даму“ выделяет еще 700 млн тенге. В результате на проекты местных предпринимателей будет выделено свыше 1 миллиарда тенге. Эти средства будут размещены в банках второго уровня для последующего финансирования проектов в Жанаозене на льготных условиях. Фактически, средства из местного бюджета задействованы не будут», — сказал аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

Он подчеркнул, что экономику Жанаозена надо диверсифицировать, финансируя новые объекты в сфере производства и услуг. К примеру, в сфере туризма необходимо улучшить сервис и создать новые услуги. Поэтому у каждого желающего есть возможность открыть свое дело.

«Путем применения мер в рамках единой Программы поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса 2020“ для предпринимателей будет обеспечена доступность кредитов путем предоставления гарантий и удешевления кредитов за счет субсидирования. Если процентная ставка для заемщика составляет 11%, то 10% будут субсидированы. Предпринимателю останется выплатить только 1%», — пояснил директор регионального филиала «Даму» Берик Нургалиев.

Меморандум о сотрудничестве по совместной реализации программы подписали акиматом Мангистауской области, «Фонд развития предпринимательства «Даму» и «ОзенМунайГаз».

В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал»

  • Просмотров: 144
Похожие материалы
  • Фонд Даму запустил новую программу «Даму Оптима» Фонд Даму запустил новую программу «Даму Оптима»
  • Фонд Даму развивает программы для регионального МСБ Фонд Даму развивает программы для регионального МСБ
  • МСБ Западно-Казахстанской области получит дополнительную поддержку МСБ Западно-Казахстанской области получит дополнительную поддержку
  • Даму и акимат Актюбинской области подписали меморандумы на 900 млн тенге Даму и акимат Актюбинской области подписали меморандумы на 900 млн тенге
  • Плавающий курс тенге не отразится на заемщиках фонда Плавающий курс тенге не отразится на заемщиках фонда "Даму"
    • Отзывы читателей
    В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал» В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал» Государство Сегодня, 00:37
    В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти В Мексике обнаружено крупное месторождение нефти Государство Сегодня, 00:31
    В «райских офшорах» нашли фирмы британской королевы В «райских офшорах» нашли фирмы британской королевы Государство Сегодня, 00:18
    В Алматы открыли Центр правоохранительных услуг В Алматы открыли Центр правоохранительных услуг Государство Сегодня, 00:18
    В Нацбанке объяснили лишение лицензии Delta Bank В Нацбанке объяснили лишение лицензии Delta Bank Государство Сегодня, 00:17
    Первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 29 декабря 2017 года Первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX запланирован на 29 декабря 2017 года KnowHow 5-11-2017, 11:04
    Крошечные наномагниты могут сохранять стабильность при левитации, благодаря квантовым эффектам Крошечные наномагниты могут сохранять стабильность при левитации, благодаря квантовым эффектам KnowHow 5-11-2017, 11:03
    KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки KazakhExport презентовал инструменты выхода на зарубежные рынки Государство 5-11-2017, 00:37
    JetSmarter может провести IPO в 2019 году JetSmarter может провести IPO в 2019 году Государство 5-11-2017, 00:35
    AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности AliExpress запустит в России магазины виртуальной реальности Государство 5-11-2017, 00:34
    Apple готовится к рекордной прибыли Apple готовится к рекордной прибыли Государство 5-11-2017, 00:33
    Delta Bank будет ликвидирован Delta Bank будет ликвидирован Государство 5-11-2017, 00:21
    Ученые открыли новый тип реакций синтеза, главными действующими лицами которых являются кварки Ученые открыли новый тип реакций синтеза, главными действующими лицами которых являются кварки KnowHow 4-11-2017, 11:20
    Астрономы обнаружили гигантскую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды, что противоречит существующим теориям планетарного формирования Астрономы обнаружили гигантскую планету, вращающуюся вокруг крошечной звезды, что противоречит существующим теориям планетарного формирования KnowHow 4-11-2017, 11:20
    Новый тип взаимодействия света с материей позволяет управлять формой облаков, состоящих из отдельных атомов Новый тип взаимодействия света с материей позволяет управлять формой облаков, состоящих из отдельных атомов KnowHow 4-11-2017, 11:19
    Марсоход следующего поколения получит 23 Марсоход следующего поколения получит 23 "всевидящих глаза" KnowHow 3-11-2017, 09:34
    Последний вариант робота-пчелы RoboBee научился взлетать с воды при помощи крошечного реактивного двигателя Последний вариант робота-пчелы RoboBee научился взлетать с воды при помощи крошечного реактивного двигателя KnowHow 3-11-2017, 09:34
    Bitcoin установил новый рекорд Bitcoin установил новый рекорд Государство 3-11-2017, 00:35
    Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank Moody’s улучшило прогноз по рейтингам Kaspi Bank Государство 3-11-2017, 00:30
    Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана Rothschild консультирует Национальный банк Казахстана Государство 3-11-2017, 00:30