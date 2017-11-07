В Жанаозене запущен проект «Бизнес-Капитал»

Сегодня, 00:37

Предприниматели Жанаозена получат дополнительную поддержку. В Мангистауской области презентовали проект «Бизнес-Капитал». Подобный проект реализуется в Казахстане впервые, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе акима города.

В финансировании программы примут участие Фонд развития предпринимательства «Даму» и компания «ОзенМунайГаз».

«Эта программа — применение мер государственной поддержки в рамках единой Программы поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса 2020“. Каждый человек, который захочет заняться бизнесом, сможет воспользоваться новой программой. Этот проект будет осуществляться с участием трех сторон. Средства в размере 350 млн. тенге перечислены АО „ОзенМунайГаз“. В свою очередь, Фонд „Даму“ выделяет еще 700 млн тенге. В результате на проекты местных предпринимателей будет выделено свыше 1 миллиарда тенге. Эти средства будут размещены в банках второго уровня для последующего финансирования проектов в Жанаозене на льготных условиях. Фактически, средства из местного бюджета задействованы не будут», — сказал аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

Он подчеркнул, что экономику Жанаозена надо диверсифицировать, финансируя новые объекты в сфере производства и услуг. К примеру, в сфере туризма необходимо улучшить сервис и создать новые услуги. Поэтому у каждого желающего есть возможность открыть свое дело.

«Путем применения мер в рамках единой Программы поддержки и развития бизнеса „Дорожная карта бизнеса 2020“ для предпринимателей будет обеспечена доступность кредитов путем предоставления гарантий и удешевления кредитов за счет субсидирования. Если процентная ставка для заемщика составляет 11%, то 10% будут субсидированы. Предпринимателю останется выплатить только 1%», — пояснил директор регионального филиала «Даму» Берик Нургалиев.

Меморандум о сотрудничестве по совместной реализации программы подписали акиматом Мангистауской области, «Фонд развития предпринимательства «Даму» и «ОзенМунайГаз».