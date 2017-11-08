Автомобиль Koenigsegg Agera RS становится самым быстрым в мире серийным автомобилем

8-11-2017, 10:05В постоянной борьбе за звание самого быстрого и самого лучшего суперкара, которая постоянно ведется между такими известными компаниями, как Bugatti, Hennessey и Koenigsegg, недавно образовался новый лидер. Автомобиль Koenigsegg Agera RS сумел разогнаться, двигаясь по обычной дороге в штате Невада, до скорости 284.55 мили в час (458 километра в час), став, таким образом, самым быстрым в мире серийным автомобилем на сегодняшний день.Новый рекорд позволил автомобилю Koenigsegg Agera RS сместить с пьедестала почета автомобиль Bugatti Veyron Super Sport, который, разогнавшись до скорости 268 миль в час (431 километр в час), являлся обладателем рекорда с 2010 года. Справедливости ради следует отметить, что в 2013 году автомобилю Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, удалось разогнаться до скорости 431.072 километр в час, совсем ненамного опередив своего предшественника.В свете краткого обзора достижений в области суперкаров следует упомянуть, что компания Koenigsegg в начале октября этого года побила рекорд разгона до 400 километров в час и торможения до полной остановки, который был установлен всего несколькими неделями ранее автомобилем Bugatti Chiron. И на этот раз автомобилем-рекордсменом стал Agera RS с двигателем в 1 360 лошадиных сил, доставленный в США одному из клиентов.Рекордный заезд был произведен в субботу, 4 ноября 2017 года. Под управлением Никласа Лиля (Niklas Lilja), водителя-испытателя компании, автомобиль вышел на идеально прямой 17.7-километровый участок междугородней трассы, расположенной неподалеку от Лас-Вегаса. Естественно, движение на этом участке трассы было перекрыто властями штата Невада на время проведения заездов.Двигаясь в одном направлении, автомобиль Agera RS развил скорость в 284.55 миль в час (458 километра в час). Во время движения в обратном направлении автомобилю пришлось столкнуться с сильным встречным ветром и небольшим подъемом, из-за чего он сумел разогнаться только до 271.19 мили в час (436 километра в час).И в заключение следует отметить, что рекордам, установленным недавно автомобилем Koenigsegg Agera RS, не суждено, по всей видимости, продержаться достаточно долго. Недавно компания Hennessey продемонстрировала общественности преемника автомобиля Venom GT, Venom F5, оснащенный 1 600-сильным двигателем. И руководство компании Hennessey настроено весьма оптимистически, считая, что их новому творению удастся без большого труда преодолеть барьер в 300 миль в час (482 километра в час).