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Инструмент CALET, установленный на космической станции, начал производить первые измерения параметров высокоэнергетических электронов

8-11-2017, 10:04
Инструмент CALET, установленный на космической станции, начал производить первые измерения параметров высокоэнергетических электронов


Инструмент CALET (CALorimetric Electron Telescope), установленный на Международной космической станции, успешно произвел первые высокоточные измерения параметров электронов с энергией до 3 ТэВ, которые являются одной из составных частей излучения, пронизывающего все космическое пространство. CALET установлен на борту японского экспериментального модуля "Exposed Facility" космической станции и его измерения являются первыми подобными измерениями, проведенными за всю историю изучения космического пространства.

Инструмент CALET используется в рамках эксперимента Cosmic Ray, финансируемого японским космическим агентством Japanese Space Agency (JAXA), итальянским космическим агентством ASI, НАСА и рядом других научных организаций из разных стран.

"Параметры высокоэнергетических электронов с трудом поддаются измерениям. Но в этих параметрах заключена масса полезной информации, касающаяся соседних источников высокоэнергетического излучения, скоплений темной материи и многого другого" - рассказывает профессор Шоджи Тори (Professor Shoji Torii), ученый из университета Васеды, Япония, и глава научной группы эксперимента Cosmic Ray, - "Результаты первых измерений содержат некоторые ожидаемые нами элементы высокоэнергетического спектра, которые указывают на присутствие источника высокоэнергетических частиц, такого, как пульсар, и, что еще более интересно, на процесс аннигиляции темной материи".

Инструмент CALET был установлен на борту космической станции в 2015 году и с октября 2015 года он начал собирать и накапливать данные. Срок реализации эксперимента CALET Cosmic Ray определен в пять лет, и за это время ученые должны узнать все возможное о природе, происхождении и параметрах космических лучей.

Происхождение и ускорение космических лучей, которое производится в некоторых ускорителях частиц естественного происхождения, является одной из самых больших загадок Вселенной и главной целью данных исследований. Однако, для того, чтобы иметь возможность наблюдать за высокоэнергетическими электронами, необходимо обеспечить сверхвысокоточное измерение энергии частиц и высокую чувствительность датчика, способного идентифицировать сигналы от электронов, "закопанные" в сигналах от протонов космических лучей, интенсивность которых приблизительно в тысячу раз больше, нежели, чем интенсивность потока электронов.

За пять лет проведения измерений инструмент CALET наберет очень большое количество данных, которое позволит получить точность измерений, в шесть раз превышающую точность других подобных экспериментов. А конечной целью эксперимента CALET Cosmic Ray является изучение потока электронов, энергия которых находится в диапазоне от 1 до 20 ТэВ, который несет большое количество информации о соседних астрофизических объектах, являющихся источниками этих электронов.
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