"Robutt" - необычный робот, используемый компанией Ford для испытаний автомобильных сидений

8-11-2017, 10:04Известно, что разнообразные роботы используются в автомобильной промышленности достаточно широко, они работают на конвейере, собирая автомобили, красят кузова и выполняют массу другой работы. Однако, в автомобильной промышленности имеется еще целый ряд вариантов использования роботов, о которых непосвященные люди даже и не подозревают. И именно к такому варианту можно отнести робота с соответствующим названием "Robutt", который предназначен для проведения испытаний автомобильных сидений.Форма робота "Robutt" с его металлическими "ягодицами" повторяет форму тела среднестатистического человека, сидящего на автомобильном сидении. Рабочая поверхность робота снабжена массой датчиков, данные от которых позволяют измерить распределение давления по площади сидения и сделать выводы об его мягкости, удобстве и уровне комфортабельности для сидящего человека.В последний раз робот "Robutt" использовался для испытаний сидений европейского варианта нового автомобиля Ford Fiesta. За три недели работы робот "усадил" свой железный "зад" на сиденье 25 тысяч раз. В реальной жизни это соответствует нескольким десяткам лет достаточно интенсивной эксплуатации автомобиля.Представители компании Ford сообщают, что благодаря использованию робота "Robutt", автомобильные сидения являются элементами автомобиля, прошедшими через наиболее тщательные испытания по сравнению с другими узлами. Результаты этих испытаний позволяют конструкторам оперативно вносить изменения в форму сидений, что делает их более комфортабельными и удобными.