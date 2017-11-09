Агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги ForteBank

Сегодня, 00:38

7 ноября 2017 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило о своем решении повысить рейтинги АО «ForteBank» по национальной шкале с «kzBB» до «kzBB+».

Кроме этого, был пересмотрен прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «Стабильного» на «Позитивный» и подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента банка на уровне «В/В».

В пресс-релизе агентства подчеркивается, что изменения являются результатом укрепления рыночной позиции банка и сокращения проблемной задолженности в кредитном портфеле.

«Рейтинговое действие отражает наше мнение о том, что АО „ForteBank“ добилось успехов в укреплении своего положения на рынке, развитии новых направлений бизнеса и сокращении объема проблемных кредитов, выданных в прошлые периоды. По размеру совокупных активов ForteBank стал пятым крупнейшим казахстанским банком», — отметили аналитики S&P.

Новость прокомментировал председатель правления АО «ForteBank» Магжан Ауэзов.

«Повышение рейтинга и пересмотр прогноза на „позитивный“ агентством S&P Global Ratings является для нас и наших клиентов важным событием и высокой оценкой работы команды Forte. Успешно завершив сложнейший процесс объединения трех банков в предыдущие годы, в 2017-м нам удалось значительно расширить клиентскую базу, спектр и качество продуктов, сохраняя при этом лидирующие позиции по достаточности капитала и ликвидности, или, иными словами, надежности банка», — сказал он.

За последний месяц это уже второе улучшение прогнозов по ForteBank. 16 октября рейтинговое агентство Moody’s Investors Services также сообщило о своем решении изменить прогноз по рейтингам ForteBank со «стабильного» на «позитивный», аргументируя пересмотр результатом снижения рисков корпоративного управления, устойчивыми показателями прибыльности, укреплением запаса капитала и депозитной базы, а также прогрессом в восстановлении проблемных кредитов.