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Акционеры Bank RBK проголосовали за участие в Программе оздоровления

Сегодня, 00:27
Акционеры Bank RBK проголосовали за участие в Программе оздоровления


7 ноября состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK». Они проголосовали за участие Bank RBK в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора, реализуемой Национальным Банком РК. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.

Кроме того, решением внеочередного общего собрания акционеров членом Совета директоров — независимым директором банка избран Торстен Пол. Он же назначен председателем Совета директоров АО «Bank RBK».


Акционеры Bank RBK проголосовали за участие в Программе оздоровления

Инвестором Bank RBK может стать Казахмыс

«Назначение господина Пола произошло в свете подписанного рамочного соглашения между АО „Bank RBK“, Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком и Группой компаний „Казахмыс“. Усиление команды топ-менеджмента поможет Банку расставить приоритеты дальнейшего развития и последовательно реализовать все поставленные акционерами задачи», — говорится в сообщении банка.

По состоянию на 1 октября 2017 года активы АО «Bank RBK» составили 970,7 млрд тенге, средства клиентов — 570,4 млрд тенге, в том числе вклады физических лиц — 194,5 млрд тенге. Собственный капитал Банка на отчетную дату составил 97,6 млрд тенге, уставный капитал — 64,4 млрд тенге. Прибыль Банка за 9 месяцев 2017 года составила 3,1 млрд тенге.

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