Бразилия отказалась войти в сделку ОПЕК+

Сегодня, 00:11

Бразилия отвергла неофициальное предложение Саудовской Аравии крупнейшим производителям нефти в Латинской Америке присоединиться к сделке по сокращению добычи ОПЕК+, заявил один из бразильских чиновников, передает vestifinance.ru со ссылкой на Reuters.



Марсио Феликс, секретарь по нефти и газу в Бразилии, сказал агентству, что на прошлой неделе он получил звонок от советника министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который прощупывал почву для возможного присоединения Бразилии к сделке.

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«Они обеспокоены ростом производства в Бразилии», — сказал Феликс в телефонном интервью, объяснив интерес Саудовской Аравии к сокращению производства бразильскими производителями. «Мы уже объяснили, что Бразилия не может этого сделать», — сказал он.

Этот звонок состоялся через несколько дней, после того как были объявлены результаты конкурсов на право заключения соглашения о разделе продукции (СРП) по блоку Северного Каркара в подсолевом слое на шельфе Бразилии.

Бразилия, которая производит 2,65 млн баррелей сырой нефти в день, по закону не может контролировать объем добычи. Южноамериканская страна может удвоить добычу нефти до более чем 5 млн баррелей в день к 2027 году, сказал регулятор ANP.

Марсио Феликс, присутствовавший на совещании ОПЕК в прошлом году, сказал, что в прошлом году к Бразилии обратился крупнейший в мире экспортер нефти, чтобы обсудить этот вопрос. Они «не сдаются легко», сказал он.

Организация стран — экспортеров нефти, возглавляемая Саудовской Аравией, согласилась сократить производство сырой нефти на 1,8 млн баррелей в день вместе с 10 другими странами, включая Россию, до марта 2018 года. В конце этого месяца произойдет очередная встреча ОПЕК, на которой, как ожидается, сделка будет продлена.