Машины-монстры: Blue Whale II - самая большая в мире морская буровая платформа

Вчера, 10:04В Китае практически завершено строительство новой морской буровой платформы Blue Whale II, которая является самой большой в мире морской буровой платформой на сегодняшний день, способной обеспечить бурение скважин на глубину 15 240 метров ниже уровня морского дна. Эта платформа, как и ее предшественница, платформа Blue Whale I, будет использоваться для разведки и эксплуатации месторождений так называемого "огненного льда", гидрата природного газа, в акватории Южно-Кмтайского моря.Названная китайскими средствами массовой информации "движущимся железным островом" платформа Blue Whale II имеет высоту 119 метров, что соответствует высоте 37-этажного здания, а ее вес составляет 44 тысячи тонн. Площадь палубы новой бурильной платформы приблизительно равна площади футбольного поля.Платформа Blue Whale II способна выдерживать ураганный ветер со скоростью до 56 метров в секунду (200 километров в час), что позволит ей продолжать работу даже в самых неблагоприятных условиях.Как уже упоминалось немного выше, платформы Blue Whale I и Blue Whale II предназначены для разведки и разработки месторождений "огненного льда", гидрата метана, который образуется под большим давлением и состоит из метана и воды. По энергетической емкости один кубический метр гидрата эквивалентен 164 кубическим метрам природного газа, что обуславливает повышенный интерес к этому виду природных ресурсов.Однако, гидрат метана образуется под водой на глубине не менее одной тысячи метров и для того, чтобы добраться к его залежам нудны такие монстры, как платформа Blue Whale I, на строительство которой было потрачено 700 миллионов юаней. На момент лета этого года китайская подводная горная промышленность уже добыла порядка 210 тысяч кубических метров гидрата, а введение в эксплуатацию платформы Blue Whale II позволит Китаю к 2022 выйти на запланированные ранее объемы добычи этого энергоносителя.