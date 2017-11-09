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Twitter удвоил число символов в сообщениях

Сегодня, 00:16
Twitter удвоил число символов в сообщениях


Сервис микроблогов Twitter увеличивает разрешенный объем одного сообщения до 280 символов. Об этом в своем аккаунте в сервисе написал один из основателей Twitter Биз Стоун, пишет lenta.ru.


Twitter удвоил число символов в сообщениях

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Информация также появилась и в блоге Twitter. В сообщении напомнили, что начали тестировать возможность постить более объемные сообщения еще в сентябре. В начале тестирования пользователи доводили число символов в сообщении до максимального, поскольку это было для них чем-то новым, но затем ситуация нормализовалась, пишут разработчики.


«Мы увидели, что люди, которые должны были использовать в сообщении более 140 символов, твитили более легче и чаще», — подчеркнули создатели сервиса. Биз Стоун указал, что получившие в сентябре доступ к 280 символам в сообщении пользователи получали больше лайков, ретвитов, упоминаний и фолловеров.

Разработчики Twitter также добавили, что сообщения на японском, корейском и китайском языках будут по-прежнему содержать максимум 140 символов. Они объяснили свое решение тем, что эти языки позволяют выразить мысль меньшим числом символов.

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