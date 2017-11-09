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В Гонконге построят плавучие кварталы

Сегодня, 00:24
В Гонконге построят плавучие кварталы


Для решения острого кризиса на рынке недвижимости аналитики предложили властям Гонконга построить три поселения на воде, пишет realty.newsru.com.

Сейчас Гонконг — мировой лидер по стоимости квадратного метра жилья. Высокие цены спровоцировал острый дефицит на рынке недвижимости. На строительство плавучего поселения, по мнению экспертов, может уйти четыре года. Плавучие поселения станут временным жильем для жителей Гонконга, пока правительство не решит вопрос с катастрофической нехваткой земли для строительства традиционных домов. Плавучие платформы разместят с юго-восточной стороны острова на территории в 3000 гектаров, сообщает South China Morning Post.

К каждому из трех пирсов пришвартуют по 66 круизных судов. На одном таком корабле будет около 4 тыс. квартир площадью от 17 до 51 квадратного метра. Аналитики установили и норму площади на каждого жильца — 17 квадратных метров, строительство которой оценили в 150 тыс. долларов.


В Гонконге построят плавучие кварталы

Небоскреб в Гонконге продали за $5,17 млрд

В каждом плавучем сообществе разобьют сады, построят торговые центры и кинотеатры, а до центра Гонконга жители будут добираться на паромах.

«Большинство правительственных попыток улучшить ситуацию с недвижимостью правильные, но такие меры требуют времени и согласования с различными инстанциями. Наши проекты позволят решить проблему дефицита земли в Гонконге эффективно и надолго», — прокомментировал предложение один из авторов проекта.

Авторы проекта — аналитический центр Doctoral Exchange — для последующего развития программы также предложили властям Гонконга арендовать острова возле соседнего китайского округа Чжухай. По оценке экспертов, чтобы разместить 9 млн человек, Гонконгу понадобится 1200 гектаров дополнительной земли уже к 2030 году.

Напомним, что ранее в Гонконге продали самое дорогое здание в мире. Им оказался небоскреб The Center, за который покупатели заплатили больше 5 млрд долларов США.

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