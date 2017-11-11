Аким ЮКО встретился с послом Франции

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10 ноября аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Казахстане Филиппом Мартинэ. Об этом сообщает пресс-служба акима.

В ходе встречи стороны обсудили механизм взаимодействия и сотрудничества, обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений. Глава региона отметил, что между Казахстаном и Францией установлено и налажено тесное взаимоотношения в различных сферах. Также подчеркнул, что Франция в последние годы занимает 5-е место в списке торговых партнеров Казахстана.

«Основными статьями казахстанского экспорта являются нефть, металлы и металлопродукция, химическая продукция, сельскохозяйственные продукты. Казахстан импортирует из Франции электрическое, электронное и механическое оборудование, потребительские товары, медикаменты и косметику, автомобили, продукты питания строительные материалы. Объем французских капиталовложений в экономику Казахстана за период с 2005 по полугодие 2016 года составил 12,7 млрд долларов. В нашей стране успешно работают 135 предприятий с участием французского капитала. В частности, „Тоталь“, „Арева“, „Данон“, „Викат“, „Пежо“, „Альстом“ и другие компании», — отметил Жансеит Туймебаев.

Глава региона подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе создаются выгодные условия для инвесторов. Наряду с этим глава региона сообщил, что Южно-Казахстанская область заинтересована в развитии отношений в различных сферах.

В свою очередь, французский посол сообщил, что между Южно-Казахстанской областью и регионами Германии имеется большой потенциал для наращивания взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, а также культурно-гуманитарного сотрудничества.

«В целях повышения уровня деловых отношений между двумя странами предлагаю совместно работать над определением наиболее импортируемых и экспортируемых товаров между нашими регионами. Думаю, что мы могли бы открыть новые совместные производства в этих сферах. Мы надеемся перевести наше сотрудничество на долгосрочную основу», — сказал Филипп Мартинэ.

На сегодняшний день Франция — высокоразвитая индустриально-аграрная страна, которая занимает одно из ведущих мест в мире по объему промышленного производства. Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности — машиностроение, в том числе автомобилестроение, электротехническое и электронное, авиационное, судостроение и станкостроение.

Кроме того, Франция является одним из крупнейших в мире производителей химической и нефтехимической продукции, черных и цветных металлов.

В ходе рабочей поездки в Южно-Казахстанскую область планируется инаугурация Французского альянса с участием посла Франции и президента Французских Альянсов. Вместе с этим посол ознакомится с деятельностью уранодобывающих предприятий области.