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Истребители, вооруженные боевыми лазерами, поднимутся в воздух в 2021 году

Вчера, 11:05
Истребители, вооруженные боевыми лазерами, поднимутся в воздух в 2021 году


В рамках программы SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator) Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (US Air Force Research Lab, AFRL) заключила контракт на сумму 26.3 миллиона долларов с известной компанией Lockheed Martin, которая должна разработать и изготовить мощное и компактное лазерное вооружение, предназначенное для установки на самолеты-истребители. И, согласно планам руководства лаборатории AFRL первый экспериментальный истребитель, вооруженный новым лазером, должен подняться в воздух уже в 2021 году.

Бортовые системы лазерных вооружений уже давно не являются новинкой. Первые экспериментальные лазеры устанавливались на самолетах в рамках американской Стратегической Оборонной Инициативы в 1980-х годах, в самый разгар Холодной войны. Из-за проблем с энерговооруженностью самолетов того времени эти лазеры были химическими, настолько громоздкими и тяжелыми, что их можно было устанавливать на больших военных транспортных самолетах и военных вариантах Boeing 747. Однако, появление мощных твердотельных и оптоволоконных лазеров делает возможным установку таких лазеров и на небольших самолетах-истребителях.

Ранее в этом году компания Lockheed Martin провела очередные успешные испытания наземной лазерной установки ATHENA, мощностью 30 кВт, разрабатываемой в рамках программы Accelerated Laser Demonstration Initiative (ALADIN). Огнем этой установки было уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов Outlaw, размах крыльев которых составляет 3.3 метра. Лазеры установки ATHENA состоят из оптоволоконных модулей, активной средой которых, как понятно по названию, изготовлено из специального оптического волокна с добавками редкоземельных металлов, эрбия, иттербия и ниодимия. Так как оптическое волокно является гибким, то лазер, длина которого может составлять тысячи метров, упаковывается в достаточно небольшой объем.

Бортовой лазер, разрабатываемый в рамках программы SHiELD, будет установлен на специальной турели STRAFE (SHiELD Turret Research in Aero Effects), системе, которая будет удерживать сфокусированный луч лазера на определенной точке поверхности сопровождаемой цели. Для снабжения лазера энергией и для его охлаждения будут разработаны соответствующие компактные системы. И совокупность всех этих систем будет представлять собой лазерную систему высокой мощности, вписывающуюся в заданные размеры и не превышающую заданный вес, что позволит установить ее на самолет-истребитель, имеющий, к слову, далеко не безграничные запас энергии и мощность бортового генератора.

"В этом году мы уже изготовили несколько 60-кВт лазерных систем, которые будут смонтированы на наземных транспортных средствах и поступят в таком виде на вооружение армии" - рассказывает доктор Роб Афзэл (Dr Rob Afzal), специалист в области лазерных вооружений компании Lockheed Martin, - "А теперь перед нами стоит интересная и сложная задача - вписать подобную лазерную систему в рамки меньшей испытательной платформы, в качестве которой будет выступать самолет-истребитель. И здесь следует отметить, что разработанные нами технологии являются уже достаточно "зрелыми" для того, чтоб их можно было использовать практически везде, на судах, на наземных транспортных средствах и на летательных аппаратах".
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