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В Германии представили поезд на водородном топливе

Сегодня, 00:33
В Германии представили поезд на водородном топливе


На железнодорожном вокзале города Вольфсбурга состоялась презентация первого поезда на водородных топливных элементах Coradia iLint. Он разработан и изготовлен в немецком городе Зальцгиттер французской компанией Alstom — европейским первопроходцем в области высокоскоростных электропоездов, пишет DW.

С 2021 года 14 таких поездов будут осуществлять постоянные пассажирские маршруты между четырьмя немецкими городами фереральной земли Нижняя Саксония — Куксхафеном, Бремерхафеном, Бремерфёрде и Букстехуде.


В Германии представили поезд на водородном топливе

В поисках альтернативы бензину


Соответствующий договор нижнесаксонское транспортное ведомство подписало с фирмой-производителем Alstom, а также компанией Linde, которая будет отвечать за техническое обслуживание и поставку водородного топлива.

Первые два поезда-прототипа Coradia iLint начнут движение по маршруту Букстехуде — Куксхафен уже весной 2018 года. Как заявил на презентации министр транспорта Нижней Саксонии Олаф Лис (Olaf Lies), «отныне на неэлектрифицированных участках железных дорог появилась настоящая альтернатива поездам на дизельной тяге». Земельное транспортное министерство планирует в ближайшем будущем полностью заменить водородными поездами дизельные региональные поезда. На эти цели выделено 81,3 млн евро.

Двигатели внутреннего сгорания, работающие на водородных элементах, считаются надежными и высокоэкологичными. Их работа основана на преобразовании энергии водорода в электрический ток с помощью топливного элемента. В числе недостатков обычно упоминают высокую стоимость водородных топливных элементов и большое количество энергии, необходимое для сжижения топлива.

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