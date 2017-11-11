В Казахстане снижается стоимость новых квартир

Сегодня, 00:21

Новое жилье в РК подешевело, а вторичное, напротив, подорожало. По итогам октября средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках составила 252,5 тысячи тенге, сократившись за месяц на 0,5%. При этом цена перепродажи благоустроенного жилья в среднем по республике составила 187,6 тысячи тенге, что на 0,2% больше стоимости таких квартир в сентябре. Об этом пишет аналитическая служба Finprom.kz.

В сентябре динамика была противоположной — первичное жилье подорожало на 0,4%, а вторичное на 0,4% стало стоить дешевле. Напомним, что в текущем году цены на рынке первичного жилья изменяются достаточно волатильно, от роста на 1,3% за месяц до падения на 0,5%.

На вторичном же рынке на протяжении последнего года цены изменялись довольно слабо, и текущий октябрьский рост — самый сильный с начала 2016 года.

Снижение цен на новое жилье — результат увеличения предложения, за 9 месяцев текущего года в эксплуатацию было введено 69,9 тысячи новых квартир, или на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом темпы роста жилищного строительства нарастают.

Итоговое снижение цен в республиканском масштабе в октябре определили два города — Алматы и Шымкент. Особенно резко подешевело жилье в Алматы — сразу на 2,9% за месяц. Небольшой рост по 0,4% был зафиксирован только в Астане и Кокшетау, в остальных 14 городах РК цены за месяц не изменились.

По итогам октября Алматы уступил лидерство как город с самыми дорогими новыми квартирами, теперь рейтинг возглавляет Атырау (326,3 тысячи тенге за 1 кв.м.). В Алматы квадратный метр жилья стоит 324,8 тысячи тенге, в Астане — 319,5 тысячи тенге.

На вторичном рынке жилья в октябре выросли цены в 3 городах из 18 — Астане, Алматы и Кокшетау. Падение цен зафиксировано только в Усть-Каменогорске, в остальных городах стоимость перепродажи благоустроенного жилья не изменилась.

Самый высокий месячный рост цен на «вторичку» — в Кокшетау, здесь за октябрь цены выросли сразу на 3,3%. В Алматы стоимость такого жилья подорожала на 0,6%, в столице — на 0,4%.

На этом рынке тройка лидеров не изменилась — самые дорогие квартиры в Алматы (340 тысячи тенге за 1 кв.м.), затем в Астане (327,6 тысячи тенге) и в Актау (291,5 тысячи тенге).