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Кольцо холодной пыли вокруг ближайшей к нам звезды указывает на возможность существования там планетарной системы

Вчера, 09:02
Кольцо холодной пыли вокруг ближайшей к нам звезды указывает на возможность существования там планетарной системы


Ученые-астрономы, работающие с радиотелескопом ALMA, расположенным в Чили, обнаружили достаточно плотное холодное пылевое кольцо, окружающее самую близкую к нам звезду - Проксиму Центавра. Некоторые характерные особенности этого чрезвычайно широкого кольца указывают на то, что в этой системе может находиться еще более удаленное от звезды и еще более холодное пылевое кольцо. Помимо этого, все говорит о том, что у Проксимы Центавра может иметься своя планетарная системы, о которой ученым пока еще ничего не известно, хотя намеки на присутствие там планет были уже получены в ходе более ранних наблюдений.

Напомним нашим читателям, что Проксима Центавра является красной карликовой звездой, расположенной на удалении четырех световых лет от Солнца. Вокруг Проксимы Центавра вращается планета Proxima b, планета, размером с Землю и с умеренной температурой на ее поверхности. Эта планета была открыта только в 2016 году и на сегодняшний день она является самой близкой к Земле из всех известных экзопланет.

"Открытие пылевого кольца вокруг Проксимы Центавра имеет важное значение, потому что это, наряду с открытием планеты Proxima b, является признаком наличия планетарной системы, состоящей из нескольких планет. Так как все это находится буквально рядом с нами по космическим меркам, это является предметом повышенного интереса со стороны ученых" - рассказывает Гильем Англада (Guillem Anglada), ученый из астрофизического института CSIC, Испания.

Пылевой пояс, ближний край которого расположен на удалении одной астрономической единицы от звезды, а дальний - трех-четырех астрономических единиц, состоит из обломков скал и частиц замороженного льды. Размеры частиц скал и льда лежат в очень широком диапазоне, от крупинок, диаметром менее миллиметра, до размеров крупного астероида, нескольких километров в диаметре. А суммарная масса материи, содержащейся в пылевом поясе Проксимы Центавра, приблизительно в сто раз превышает массу Земли.

Температура материи пылевого пояса составляет порядка -230 градусов по шкале Цельсия. И, как уже упоминалось выше, некоторые характерные особенности структуры кольца указывают на возможность существования еще одного более холодного пылевого кольца, удаленного от звезды на расстояние, в 10 раз большего расстояния до первого кольца.

"Результаты проведенных нами наблюдений и исследований указывают на то, что у Проксимы Центавра может иметься система, состоящая из нескольких планет. Гравитационные взаимодействия между этими планетами привели к формированию самого пылевого кольца и к появлению некоторых особенностей его структуры" - рассказывает Гильем Англада, - "Дальнейшие же наблюдения и исследования могут снабдить нас информацией, которая укажет на достаточно точное местоположение пока еще неизвестных планет этой системы".
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