Кольцо холодной пыли вокруг ближайшей к нам звезды указывает на возможность существования там планетарной системы

Вчера, 09:02Ученые-астрономы, работающие с радиотелескопом ALMA, расположенным в Чили, обнаружили достаточно плотное холодное пылевое кольцо, окружающее самую близкую к нам звезду - Проксиму Центавра. Некоторые характерные особенности этого чрезвычайно широкого кольца указывают на то, что в этой системе может находиться еще более удаленное от звезды и еще более холодное пылевое кольцо. Помимо этого, все говорит о том, что у Проксимы Центавра может иметься своя планетарная системы, о которой ученым пока еще ничего не известно, хотя намеки на присутствие там планет были уже получены в ходе более ранних наблюдений.Напомним нашим читателям, что Проксима Центавра является красной карликовой звездой, расположенной на удалении четырех световых лет от Солнца. Вокруг Проксимы Центавра вращается планета Proxima b, планета, размером с Землю и с умеренной температурой на ее поверхности. Эта планета была открыта только в 2016 году и на сегодняшний день она является самой близкой к Земле из всех известных экзопланет."Открытие пылевого кольца вокруг Проксимы Центавра имеет важное значение, потому что это, наряду с открытием планеты Proxima b, является признаком наличия планетарной системы, состоящей из нескольких планет. Так как все это находится буквально рядом с нами по космическим меркам, это является предметом повышенного интереса со стороны ученых" - рассказывает Гильем Англада (Guillem Anglada), ученый из астрофизического института CSIC, Испания.Пылевой пояс, ближний край которого расположен на удалении одной астрономической единицы от звезды, а дальний - трех-четырех астрономических единиц, состоит из обломков скал и частиц замороженного льды. Размеры частиц скал и льда лежат в очень широком диапазоне, от крупинок, диаметром менее миллиметра, до размеров крупного астероида, нескольких километров в диаметре. А суммарная масса материи, содержащейся в пылевом поясе Проксимы Центавра, приблизительно в сто раз превышает массу Земли.Температура материи пылевого пояса составляет порядка -230 градусов по шкале Цельсия. И, как уже упоминалось выше, некоторые характерные особенности структуры кольца указывают на возможность существования еще одного более холодного пылевого кольца, удаленного от звезды на расстояние, в 10 раз большего расстояния до первого кольца."Результаты проведенных нами наблюдений и исследований указывают на то, что у Проксимы Центавра может иметься система, состоящая из нескольких планет. Гравитационные взаимодействия между этими планетами привели к формированию самого пылевого кольца и к появлению некоторых особенностей его структуры" - рассказывает Гильем Англада, - "Дальнейшие же наблюдения и исследования могут снабдить нас информацией, которая укажет на достаточно точное местоположение пока еще неизвестных планет этой системы".