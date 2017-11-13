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В Кызылординской области одобрено строительство домов по Нрлы Жер

Сегодня, 00:37
В Кызылординской области одобрено строительство домов по Нрлы Жер


В Кызылординской области начнется строительство домов по программе «Нрлы Жер». На заседании Регионального координационного совета проект компании ТОО «СМП-Кызылорда» был одобрен комиссией и получил государственную поддержку. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Для строительства жилых многоквартирных домов в микрорайоне Арай города Кызылорды «СМП-Кызылорда» оформил кредитную линию в КФ АО «Сбербанк России» по ставке вознаграждения 14% годовых, из них 7% субсидируется Фондом «Даму» по направлению «Стимулирование строительства жилья частными застройщиками» программы «Нрлы Жер».

На сегодня компания за счет собственных средств строит 4 жилых дома, два из которых введены в эксплуатацию, еще 2 на стадии строительства. По словам директора компании Темирхана Алимкулова благодаря господдержки была снижена долговая нагрузка предприятия перед банками второго уровня (БВУ).


В Кызылординской области одобрено строительство домов по Нрлы Жер

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«Я рад, что мы реализуем проект в рамках госпомощи. Думаю, данная программа стимулирует местные компании в строительной отрасли, тем самым создавая конкуренцию за качественные услуги», — сообщил Темирхан Алимкулов.

Напомним, что программа «Нурлы жер» предусматривает выдачу кредитов частным застройщикам по ставке вознаграждения не более 16% годовых, из которых Фонд «Даму» субсидирует 7% годовых от ставки вознаграждения. Субсидии предоставляются по новым кредитам предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в возведении жилых зданий. Стоимость строительства 1 кв. метра индивидуального жилья не превышает 120 тыс. тенге (без учета стоимости инженерно-коммуникационной инфраструктуры).

Также в рамках программы внедрен инструмент субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам, выдаваемым банками второго уровня населению, реализация которой возложена на АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компания». По условиям программы частный застройщик обязан — не менее 50% построенного жилья реализовать через механизмы Жилстройсбербанка по фиксированным ценам.

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