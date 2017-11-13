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В РК «включили» ozon.ru, pikabu.ru и ficbook.net

Сегодня, 00:25
В РК «включили» ozon.ru, pikabu.ru и ficbook.net


Администрация трех российских интернет-ресурсов удалила незаконные материалы, поэтому доступ к этим сайтам был восстановлен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информации и коммуникаций РК.

В ведомстве напомнили, что меры по ограничению доступа пользователей на территории Республики Казахстан были приняты к интернет-ресурсам ozon.ru, pikabu.ru и ficbook.net, labirint.ru, eksmo.ru, book24.ru.

По результатам проведенной переписки Министерства информации и коммуникаций РК с администрациями интернет-ресурсов ozon.ru, pikabu.ru и ficbook.net указанные незаконные материалы были удалены. Поэтому доступ к интернет-ресурсам на территории Республики Казахстан восстановлен.

«Касательно интернет-ресурса https://www.labirint.ru, https://eksmo.ru/, https://book24.ru следует отметить, что по состоянию на 10 ноября текущего года незаконные материалы все еще размещены. Комитетом устанавливаются контакты с администрацией указанных интернет-ресурсов. В случае удаления указанных материалов доступ к интернет-ресурсам на территории Республики Казахстан будет восстановлен», — пояснили в министерстве.

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