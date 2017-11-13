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В России предложили создать СЭЗ для майнинга криптовалюты

Сегодня, 00:37
В России предложили создать СЭЗ для майнинга криптовалюты


Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил на территории региона создать свободную экономическую зону (СЭЗ) для «легального производства криптовалюты». Об этом сообщает РИА Новости.


Как отмечает источник, соответствующее обращение депутат направил главе министерства финансов РФ Антону Силуанову.

«Свободная экономическая зона, вероятно, могла бы эффективно расположиться на территории Сайменского канала, который, фактически, принадлежит нашей стране, но находится в аренде у Финляндии», — пояснил Петров.

По мнению народного избранника, затея обещает быть успешной, так как в последнее время наблюдается значительный интерес граждан к майнингу и криптовалютам.

«Стоит предпринимать не спекулятивные действия, а открыть возможность в эту особую экономическую зону ввозить оборудование для майнинга, — делится мыслями Петров. — И майнить биткоины, зарабатывать денежные средства собственным трудом, не входя ни в какие экономические риски»

Помимо прочего, депутат убежден, что создание СЭЗ на территории арендуемого канала могло бы способствовать социально-экономическому развитию приграничных с Евросоюзом территорий, привлечь инвестиции в регион, а также укрепить позиции РФ на международной арене.

Напомним, ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил превратить ЛАЭС в технопарк и задействовать ее основные фонды для майнинга криптовалют.

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