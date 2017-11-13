В ЮКО в рамках выставки AGRITek Shymkent-2017 прошел семинар-совещание

Сегодня, 00:27

В текущем году в Южно-Казахстанской области на 59 гектарах посажен орех, на 7 гектарах — миндаль. Наряду с этим метод капельного орошения внедрен на 7,5 тыс. га, общая площадь достигла 58,5 тыс. га. Площадь теплиц в регионе увеличилась на 1294 га, составив 80 процентов доли по республике. Об этом сегодня на семинаре-совещании, прошедшем в рамках международной выставки AGRITek Shymkent-2017, сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

На заседании приняли участие около 500 человек, в том числе представители из зарубежных и отечественных компаний, работники сельского хозяйства, специалисты финансовых организаций, предприниматели и крестьяне.

Основная цель мероприятия — обмен опытом между странами в сельскохозяйственной сфере и укрепление деловых отношений по созданию совместных бизнес-проектов и внедрению новых технологий.

Выступая на заседании, аким области Жансеит Туймебаев отметил высокий уровень организации международной выставки и рассказал о достижениях региона в сфере сельского хозяйства и планах на ближайшее время.

«Трудно добиться достижений без внедрения современных технологий в сферу сельского хозяйства. В этой связи, для приобретения новой техники и оборудований со стороны государства начали выдавать инвестиционные субсидии от 25% до 50%. Кроме того, рассмотрены специальные субсидии для высших сортов семян и удобрений, позволяющие повысить эффективность производства продукции. Вместе с этим на весенне-полевые работы выдаются льготные кредиты в размере 2%, на другие направления 68%. Это является государственной поддержкой, направленной на повышение продуктивности продукции сельского хозяйства, то есть на получение крестьянами качественной продукции», — сказал Жансеит Туймебаев.

В ходе заседания обсуждены вопросы налаживания связей с компаниями по сборке лучших образцов агротехники, а также возможности и пути производства в регионе техники и оборудований, необходимых для сельского хозяйства.

Кроме того, заслушаны вопросы и предложения крестьян и предпринимателей. Семинар стал площадкой для обмена мнениями. Внимательно выслушав предложения участников, аким области подчеркнул, что сельскохозяйственная техника, представленная на ярмарке, должна быть доступной для аграриев региона, а также поручил специалистам сельского хозяйства и акимам районов-городов внедрять как можно больше новых технологий.

На традиционной выставке, которая прошла в выставочном центре «Корме» города Шымкента, более 50 компаний из 5 стран представили передовые технологии и оборудования, необходимые для сельского хозяйства.

Трехдневную выставку посетило около 1500 человек. Напомним, в этом году посевная площадь сельскохозяйственных культур достигла 818 тыс. га, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 29 тыс. га. В результате объем валовой продукции сельского хозяйства в текущем году достиг 376,5 млрд тенге.