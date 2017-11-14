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Космический корабль Dream Chaser впервые совершил успешный планирующий полет и самостоятельную посадку

14-11-2017, 09:04
Космический корабль Dream Chaser впервые совершил успешный планирующий полет и самостоятельную посадку


Напомним нашим читателям, что четыре года назад специалисты компании Sierra Nevada Corp (SNC) произвели первый испытательный планирующий полет космического корабля Dream Chaser, который закончился катастрофой из-за неправильного развертывания посадочного устройства. С того времени конструкция космического корабля была полностью восстановлена и в субботу, 11 ноября 2017 года, он снова был поднят в воздух, отпущен в свободный планирующий полет и успешно совершил посадку на взлетно-посадочную полосу Летного исследовательского центра НАСА имени Амстронга, Эдвардс, Калифорния.

Напомним нашим читателям, что космический корабль Dream Chaser разрабатывается в рамках одного из трех контрактов НАСА, заключенных в 2016 году, целью которых является создание космического аппарата, способного доставлять грузы и людей на борт Международной космической станции (МКС). Из трех проектов Dream Chaser является единственным "космическим самолетом", способным к посадке на полосу аэропорта.

Космический корабль Dream Chaser впервые совершил успешный планирующий полет и самостоятельную посадку


Это, в свою очередь, подразумевает, что корабль сможет совершить посадку на полосу любого крупного аэропорта в любой точке земного шара в случае возникновения непредвиденной ситуации в воздухе или в космосе. Кроме этого, он сможет доставить невредимыми на Землю хрупкие образцы и результаты экспериментов, которые могут быть повреждены в случае их доставки традиционными методами.

Согласно планам компании Sierra Nevada, космический корабль Dream Chaser будет готов к совершению полетов на Международную космическую станцию к концу 2019 года. А более подробная информация об первом успешном самостоятельном полете космического корабля Dream Chaser станет доступна немного позже, после публикации компанией SNC официального заявления, фото и видео.
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