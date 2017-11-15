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Аким Атырауской области призвал соблюдать культуру строительства

Сегодня, 00:29
Аким Атырауской области призвал соблюдать культуру строительства


Аким Атырауской области Нурлан Ногаев проверил стройплощадку жилого комплекса «Береке» в областном центре, сообщает региональная служба коммуникаций.

В текущем году за счет государственных средств велось строительство 37 многоквартирных жилых домов, общей площадью квартир 135,6 тыс. квадратных метров, или 2 тыс. 7 квартир. Из них введено в эксплуатацию 29 домов на 1617 квартир, общей площадью 109,8 тыс. квадратных метров, остальные 8 многоквартирных домов будут введены до конца текущего года.

Аким Атырауской области призвал соблюдать культуру строительства

Как отметил аким Атырауской области Нурлан Ногаев, ответственные лица в первую очередь должны соблюдать культуру строительства, учитывая при возведении домов все необходимые нюансы.

«Человек, получивший квартиру по государственной программе, не должен думать о том, как сделать в ней ремонт или устранить дефекты, оставленные строителями. Акт приема-передачи предполагает под собой окончание всех работ, без дополнительных регулировок и переделок», — сказал аким области.

По итогам обхода глава региона дал ответственным лицам ряд конкретных поручений.

Стоит отметить, что на 2018 год для строительства в двух микрорайонах города Атырау («Береке», «Нурсая») осуществляется разработка проектно-сметной документации 43 многоквартирных жилых домов общей площадью 234,5 тыс. квадратных метров, или 4 тыс. 638 квартир.

Аким Атырауской области призвал соблюдать культуру строительства

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