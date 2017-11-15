Астрономы обнаружили уникальную звезду, "пережившую" многократные взрывы сверхновой

Вчера, 09:32Международная группа ученых-астрономов, возглавляемая Ником Конидэрисом (Nick Konidaris) и Бенджамином Шэппи (Benjamin Shappee) из университета Карнеги-Мелоун, обнаружила уникальнейшую звезду, которой удалось выжить при многократных взрывах сверхновой, произошедших на протяжении всего 50 лет. И данное открытие полностью путает все то, что известно астрономам о завершительных этапах жизненного цикла звезд.В сентябре 2014 года астрономы из обсерватории Паломар обнаружил в небе новый взрыв сверхновой, который получил название iPTF14hls. Свет, порожденный этим взрывом, был проанализирован, тщательно изучен с целью определения скорости этого взрыва и химического состава взорвавшейся звезды. Полученные данные позволили отнести этот взрыв к классу сверхновых II-P, и все в данном случае происходило в полном согласии с имеющимися теориями.Однако, спустя всего несколько месяцев эта сверхновая звезда снова начала становиться более яркой. Для справки, сверхновые типа II-P обычно сохраняют свою яркость на протяжении около 100 дней, Но взрыв iPTF14hls оставался ярким более 600 дней! Более того, анализ архивных данных позволил установить, что в 1954 году в этой же самой точке неба также был зарегистрирован взрыв сверхновой.Вся имеющаяся информация указывает на то, что звезда взорвалась в первый раз более половины столетия назад, сумев выжить при этом каким-то удивительным образом. И она же взорвалась в 2014 году в очередной раз. "Открытие и изучение этой сверхновой ломает все, что нам известно о том, как это все работает" - рассказывает Иэйр Аркэви (Iair Arcavi), ученый из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и сотрудник обсерватории Las Cumbres.Отметим, что огромную роль в изучении сверхновой iPTF14hls, которая вспыхивала пять раз за последние три года, сыграло наличие особого астрономического инструмента SED Machine, разработанного Ником Конидэрисом. Этот инструмент, на основе анализа света, позволяет быстро производить классификацию взрывов сверхновых и производить поиски так называемых переходных объектов, взрывов, параметры которых находятся в области границы, разделяющей два класса сверхновых."Оперативная идентификация различных астрономических явлений позволит выжимать из этих событий всю полезную информацию, которую они могут нам предоставить" - рассказывает Ник Конидэрис, - "Именно для этого мы создали инструмент SED, и никто из нас не ожидал, что при его помощи мы сможем так быстро найти и проанализировать столь странное явление, как эта звезда-зомби".