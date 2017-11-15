Bitcoin за несколько дней обвалился почти на 30%

Сегодня, 00:27

Курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin за последние дни обвалился почти на 30%. Агентство Bloomberg отмечает, что с вечера пятницы курс биткоина опустился на 9,5%, а со среды, когда был установлен новый рекорд (7882 доллара за биткоин), стоимость криптовалюты снизилась на 29%, пишет newsru.com.



Отметим, что к 16:10 аст, по данным портала coindesk.com Bitcoin, подорожал на 9,66%, до 6,423 доллара.

Одной из причин столь резкого падения эксперты Bloomberg называют то, что инвесторы начали вкладываться в другую криптовалюту — Bitcoin Cash. Ее стоимость с пятницы выросла на 40%. Тогда за один Bitcoin Cash давали 2478 долларов, однако к понедельнику одна единица этой криптовалюты, которая отделилась от биткоина в августе, стоила уже 1325 долларов.

Через пять лет добыча биткоинов станет нерентабельной

Инвесторы стали переходить на Bitcoin Cash из-за большего размера блока этой криптовалюты. Технически это позволяет быстрее производить транзакции и понизить размер комиссионных. Сторонники классического биткоина выступали против увеличения размера блока, так как опасались, что это подорвет децентрализованную природу криптовалюты и уничтожит принцип, положенный в ее основу.

Как пояснил агентству Майк Кайамори, глава компании Quoine, активно работающей на рынке криптовалют, происходящее на рынке можно охарактеризовать как панику. По его словам, наилучшим выходом для инвесторов стало бы вложение как в Bitcoin, так и в Bitcoin Cash. В последние дни имеет место «накачка» Bitcoin Cash, считает главный исполнительный директор базирующейся в Гонконге биржи криптовалют BitMEX Артур Хейз. Это, по мнению эксперта, «очевидно — есть скоординированные действия определенных лиц, лично заинтересованных в Bitcoin Cash».