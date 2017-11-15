Geely разработает летающий автомобиль

Сегодня, 00:32

Компания Geely планирует в будущем разработать свой первый летающий автомобиль. Об этом в интервью корреспонденту Autonews.ru рассказал президент китайского бренда Ан Цуйхуэй. По его словам, именно для таких целей Geely приобрела небольшую американскую фирму Terrafugia, которая разрабатывает гибриды автомобилей и самолетов с 2006 года.



«Хотя эту американскую компанию мы приобрели только что, внимание на Terrafugia мы обратили уже достаточно давно. Эта покупка означает, что мы обязательно будем вести соответствующие работы в этом направлении. Мы надеемся, что нам удастся достичь серьезных результатов, которые помогут в решении транспортных проблем во всем мире», — рассказал топ-менеджер.

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Компания Terrafugia является одним из наиболее знаменитых разработчиков аппаратов, которые принято называть «летающими автомобилями». В 2006 году американский стартап начал разработку модели Transition — сверхлегкого двухместного самолета со складными крыльями, превращающегося на земле в переднеприводный автомобиль.

Первый полет Transition совершил в 2009 году. Аппарат с грузоподъемностью до 200 кг способен передвигаться в воздухе со скоростью 185 км в час. При этом дальность полета составила 740 км. Находясь на земле, транспортное средство способно разгоняться до 105 км/ч.

В 2013 году компания Terrafugia анонсировала разработку летающего автомобиля нового поколения под названием TF-X. Такой аппарат получит гибридную силовую установку, в состав которой войдут два 600-сильных электромотора и двигатель внутреннего сгорания мощностью 300 л.с. Скорость и дальность полета составят примерно 320 км/ч и 800 км соответственно. Terrafugia TF-X будет иметь складные крылья, четыре посадочных места, функцию вертикального взлета и посадки, а также систему автоматического управления. Предполагается, что рабочий прототип будет готов не ранее 20202022 года. Стоимость аппарата составит около 300 тыс. долларов.

На данный момент сразу несколько компаний занимаются разработкой летающих машин. В 2017 году транспортное средство было представлено словацкой компанией AeroMobil. Разработка этой машины шла на протяжении 25 лет. На данный момент новинка уже доступна для предзаказа. Цены на машину составляют от 1,2 до 1,5 млн евро. Кроме этого, в начале 2017 года в Нидерландах в продажу поступил первый в мире серийный летающий автомобиль. Модель под названием PAL-V Libertу обойдется в сумму от 499 тыс. евро.