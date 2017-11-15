Робот SpotMini компании Boston Dynamics получил элегантную "одежку" и массу новых способностей

Вчера, 09:33Представители известной робототехнической компании Boston Dynamics опубликовали в сети новый видеоролик, демонстрирующий их последнее творение, робота New SpotMini, который, как нетяжело догадаться из его названия, является улучшенной версией робота SpotMini, представленного общественности в прошлом году. Можно отметить, что по сравнению со своим предшественником новый робот обрел более элегантную оболочку и конечности. Однако не это является самым главным, новый робот способен передвигаться походкой, которая практически не отличается от бега живой собаки, кроме этого, новый робот научился приседать по-собачьи, заглядывая через камеру прямо в Вашу душу своим квадратным, мертвым механическим "лицом".Удивительно наблюдать, что четвероногие роботы, которые еще только несколько лет назад были большими, неуклюжими и способными перемещаться смешной механической походкой, "переминаясь с ноги на ногу" даже стоя на месте, сделали такой огромный рывок вперед. Точнее, не сами роботы, а люди, создавшие их конструкцию и разработавшие программное обеспечение их систем управления. И теперь, если на нового робота SpotMini натянуть сверху шкуру животного, то отличить его от бегущей собаки можно будет, только сильно приглядываясь.Мало того, что новый робот SpotMini продемонстрировал способности к "живому" бегу по лужайке где-то на задворках территории компании Boston Dynamics, он обрел способности к повороту туловища при стоянии на месте, к приседанию и подъему в вертикальном направлении и к выполнению других движений. Пока еще робот является достаточно шумным во время передвижения, однако, по некоторым намекам представителей компании Boston Dynamics эта проблема сейчас решается и рано или поздно будет разрешена.