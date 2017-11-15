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S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам

Сегодня, 00:10
S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам


Международное рейтинговое агентство Standard & Poors объявило о снижении рейтинга Венесуэлы до выборочного дефолта. Причиной стала неспособность страны осуществить выплаты по купонам по глобальным облигациям на сумму 200 млн долларов. Погашение бондов должно состояться в 2019 и 2024 гг. При этом еще на прошлой неделе завершился 30-дневный период льготной уплаты процентов, пишет vestifinance.ru.

В результате рейтинг эмиссии по этим облигациям снижен до «D» от «CC», а долгосрочный суверенный кредитный рейтинг в иностранной валюте Венесуэлы — до «SD» от «CC». Суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте остаются в списке CreditWatch с возможностью понижения. Это отражает мнение S&P о том, что Каракас может вновь пропустить платеж по своим непогашенным долговым обязательствам или в течение следующих трех месяцев осуществить операцию по урегулированию проблемных долгов, эквивалентную дефолту.


S&P зафиксировало дефолт Венесуэлы по валютным обязательствам

МВФ ждет инфляцию в Венесуэле на уровне 2300%

Кредиторы и власти Венесуэлы сейчас проводят переговоры о реструктуризации долга, но они пока безрезультатны. Так, специальная встреча кредиторов с представителями Венесуэлы прошла сумбурно. Reuters со ссылкой на кредиторов, присутствующих на встрече, пишет, что не было никаких предложений, условий и стратегии.

Как отмечает издание, при этом рынки пока настроены оптимистичны. «Быки» считают, что в последние две недели Каракас выплатил 2 млрд долларов, хотя и с отсрочкой, а значит, будет делать это и дальше.


В общей сложности, согласно Torino Capital, внешний долг Венесуэлы составляет 143 млрд долларов, долг по облигациям составляет примерно 52 млрд долларов, а международные резервы Венесуэлы, включая золото страны, сократились до 10 млрд долларов, и это 15-летний минимум.

По данным МВФ, ВВП Венесуэлы в 2017 году на 35% ниже уровня 2013 года, или на 40% ниже, если рассчитывать ВВП на душу населения.

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