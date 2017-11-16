Большой Адронный Коллайдер установил новый рекорд яркости протонных лучей

16-11-2017, 09:36В пятницу прошлой недели в недрах Большого Адронного Коллайдера (БАК) были произведены одни из последних в этом году столкновений лучей протонов. Этим событием был закончен основной период работы БАК этого года. Но самым примечательным является то, что в самый последний момент времени коллайдер развил рекордное значение яркости протонных лучей, параметра, определяющего эффективность работы ускорителя в целом, за которым операторы следят буквально не спуская с него глаз.За период работы 2017 года БАК достаточно серьезно превысил поставленную цель. Он обеспечил свои главные два эксперимента ATLAS и CMS 50 обратными фемтобарнами данных (записями о 5 миллиардах миллионов миллионов столкновений частиц. Один обратный фемтобарн (fb^-1) является единицей измерений интегральной яркости или общим количеством столкновений частиц за единицу времени.Примечателен тот факт, что коллайдер успешно справился с задачей, несмотря на наличие у него серьезных проблем. Проблема с глубиной вакуума на одном из участков трубы ускорителя послужила причиной ограничений числа лучей протонов, которые могли одновременно циркулировать по кольцу. К решению этой проблемы были привлечены лучшие специалисты, которые предложили изменить взаимное расположение отдельных лучей. И после нескольких недель настройки и экспериментов яркость лучей снова начала повышаться.Практически все время работы коллайдера операторы занимались оптимизацией режимов его работы. Существенным подспорьем в этом деле стала новая система, позволяющая сфокусировать лучи перед самой точкой их столкновения, которая была установлена только в начале этого года. Чем больше удается сфокусировать (сжать) луч протонов, тем больше столкновений происходит при встрече двух лучей, двигающихся в противоположных направлениях. В прошлом году операторам коллайдера удалось получить порядка 40 столкновений при пересечении двух "порций" лучей протонов, в каждой из которых содержалось по 100 миллиардов частиц. В этом же году при столкновении таких же самых лучей происходило в среднем 60 столкновений.Благодаря всем усовершенствованиям, коллайдер установил рекорд моментальной яркости луча, который стал равен 2.06*10^34 см^-2*с^-1, что в два раза превышает номинальное значение, заложенное изначально в конструкцию коллайдера. Показатель мгновенной яркости соответствует числу столкновений частиц в секунду,БАК продолжит работать на протяжении еще двух последующих недель, в течение одной из которых будут производиться исследования разных режимов работы самого ускорителя. Первую неделю коллайдер будет сталкивать протоны, разогнанные до энергии в 5.02 ТэВ, что существенно ниже обычного уровня энергии в 13 ТэВ. Но именно на уровне в 5.02 ТэВ будут проводиться столкновения ядер атомов свинца, которые запланированы на самое начало следующего года. Во время этих экспериментов ученые соберут данные о столкновениях протонов, которые будут позже сравниваться с данными о столкновениях ядер атомов свинца.Вторая часть дополнительного времени работы коллайдера послужит для сбора данных экспериментами TOTEM и ATLAS/ALFA. При помощи этих данных ученые изучат явление, известное под названием упругого рассеивания, которое заключается в том, что два протона, идущие лоб в лоб друг другу, при определенных условиях вместо того, чтобы столкнуться, начинают взаимодействовать и немного изменяют свою траекторию. Для изучения этого явления потребуется сделать протонный луч настолько широким, насколько это вообще возможно, а энергия протонов не будет превышать 450 ГэВ.И под занавес операторы коллайдера выполнят технологический пробег, во время которого будут испытаны некоторые особые режимы работы ускорителя, в которых ему еще не доводилось работать прежде. Это позволит коллайдеру работать лучше в следующем году, а собранные данные могут быть использованы для разработки конструкции нового коллайдера High-Luminosity LHC, который должен прийти на смену БАК ориентировочно после 2025 года.И по завершению периодов всех дополнительных пробегов операторы полностью остановят коллайдер на технологический перерыв, во время которого будут проводиться регламентные, ремонтные работы и работы по модернизации оборудования.