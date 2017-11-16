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Начато движение по опытному участку электрифицированной магистрали eHighway в Америке

16-11-2017, 09:36
Начато движение по опытному участку электрифицированной магистрали eHighway в Америке


Компания Siemens начала испытания первого опытного участка электрифицированной магистрали eHighway в Германии в 2012 году. По этому участку курсировали грузовые автомобили, способные оперативно переключаться с дизельной на электрическую тягу, черпая энергию из токопроводов, размещенных над автомобильной магистралью. Немногим позже опытный участок магистрали eHighway появился и заработал в Швеции, и лишь недавно было закончено сооружение участка, длиной в одну милю (1.6 километра), расположенного рядом с портом Лос-Аджелеса и Лонг-Бич, который стал первым участком магистрали eHighway на североамериканском континенте.

Цель строительства участка eHighway в Калифорнии состоит в демонстрации того, что система, разработанная компанией Siemens, будет работать не только на участках междугородних трасс, но и в условиях городской окружающей среды, что будет способствовать улучшению экологической обстановки, которую в районах крупных портов можно отнести к почти катастрофической.

"Данные проект поможет нам оценить выполнимость и целесообразность развертывания системы электрифицированных автомагистралей" - рассказывает Уэйн Настри (Wayne Nastri), руководитель Отдела контроля качества воздуха в районе южного побережья США (South Coast Air Quality Management District), - "И если данная демонстрация пройдет успешно, то широкое развертывание магистралей eHighway позволит кардинально сократить количество вредных выбросов, что существенно отразится на здоровье людей, работающих и проживающих недалеко от портов".

Начато движение по опытному участку электрифицированной магистрали eHighway в Америке
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