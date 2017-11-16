Робот-манта MantaDroid готовится выйти в открытое море

16-11-2017, 09:35Нашим читателям наверняка доводилось видеть кадры из фильмов про природу, на которых демонстрируются величественно плывущие в толще воды морские манты, морские животные из семейства скатов. Манты совершают своими крыльями движения, напоминающие движения крыльев больших птиц, и за счет этого манты тратят во время движения достаточно малое количество энергии, сохраняя при этом высокую скорость и маневренность. Подобными качествами должны обладать и автономные подводные аппараты (Autonomous Underwater Vehicle, AUV), и именно поэтому морская манта является отличным прототипом для создания таких аппаратов. По этому пути пошли исследователи из Национального университета Сингапура, а созданный ими робот MantaDroid имеет, пусть и отдаленное, сходство с настоящей морской мантой.Первый вариант робота MantaDroid был создан студенческой группой профессоров Шев Чи Менга (Chew Chee Meng) и Ео Хун Сенга (Yeo Khoon Seng). Длина этого робота составляет 35 сантиметров, а размах "крыльев" - 63 сантиметра при весе 0.7 килограмма. Двигаясь в воде этот робот способен развить скорость в 0.7 метра в секунду, в два раза больше его собственной длины. А за счет чрезвычайно экономного режима плавания-полета одного заряда небольшой аккумуляторной батареи хватает на 10 часов работы.Для того, чтобы найти оптимальную конструкцию гибких плавников-крыльев, ученым пришлось изготовить и проверить на практике более сорока разных вариантов. И окончательным вариантом стали плавники, изготовленные из листов гибкого поливинилхлорида."На свете есть несколько разных вариантов робота-манты, у которых сложная кинематика движения крыла-плавника реализована за счет использования нескольких электродвигателей. У нашего же робота имеется только по одному двигателю на крыло" - рассказывает Чи Менг, - "А уникальная кинематика движения крыла осуществляется за счет пассивного взаимодействия гибкого крыла с гидрогазодинамикой поступательного движения в воде".Наряду с большей длительностью работы на одном заряде аккумуляторных батарей, использование плавников-крыльев делает робота-манту менее шумным, ведь плавные движения крыльев создают меньшие "возмущения" в водной среде, нежели обычные гребные винты с лопастями. Помимо этого, более плоский, но более широкий корпус этого робота позволит установить на него большее количество разнообразных датчиков или другое оборудование для изучения морской среды.В настоящее время робот MantaDroid плавал только в испытательном бассейне. Но в самом скором времени он будет отпущен в открытое море для того, чтобы продемонстрировать все свои способности, в том числе и способность справляться с достаточно сильными морскими течениями.