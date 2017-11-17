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General Motors: рентабельный электромобиль появится к 2021 году

Сегодня, 00:22
General Motors: рентабельный электромобиль появится к 2021 году


Автопроизводитель General Motors Company сообщил, что планирует выпустить рентабельный электромобиль в 2021 году. Эта новость не только укрепляет оптимизм по поводу способности GM адаптироваться к новому автомобильному рынку, она является оценкой реальных сроков начала массового производства электромобилей традиционными автопроизводителями, сообщает ffin.ru.

По заявлению General Motors, к 2021 году будет создана новая платформа для электромобилей, отличающаяся от Chevrolet Bolt. Прежде всего батарея будет стоить на 30% меньше, что значительно повысит рентабельность производства электромобилей.


General Motors: рентабельный электромобиль появится к 2021 году

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При этом General Motors планирует также к 2021 году сократить стоимость литий-ионных батарей до 100 долларов и менее за кВт*ч по сравнению с текущей ценой 145 долларов. В результате электрические авто GM будут более конкурентоспособными и станут близки к стоимости бензиновых и дизельных машин. При текущих ценах переход на электромобили для крупных традиционных автопроизводителей означает снижение рентабельности.

Отметим, что стоимость аккумуляторов — важный фактор для быстрого глобального перехода на электротягу. GM собирается ускорить зарядку и расширить дальность пробега электромобиля до 500 км и более. План продаж GM составляет 1 млн машин в год к 2026 году. В линейке электромобилей будут все типы кузовов, включая кроссоверы.

Также GM рассчитывает в ближайшие пять лет создать автомобиль-робот, который может использоваться в сервисах типа «транспорт как услуга» (TaaS).

Концерн General Motors — один из лидеров «электрификации» среди традиционных автопроизводителей, которые десятилетиями продавали бензиновые и дизельные авто. Поэтому развитие сегмента электромобилей GM является индикатором трансформационного потенциала существующей автомобильной отрасли.

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