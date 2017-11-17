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Машины-монстры: Аэродинамическая труба, которая позволит моделировать полет на скорости в 40 Махов

Вчера, 09:34
Машины-монстры: Аэродинамическая труба, которая позволит моделировать полет на скорости в 40 Махов


В Китае сейчас ведется строительство новой аэродинамической трубы, которая станет самой мощной и самой быстрой аэродинамической трубой в мире. Эта установка будет способна моделировать полеты на скоростях до 12 километров в секунду (40 Мах, 43 200 километров в час, 26 843 мили в час). К примеру, летательный аппарат запущенный из Китая с такой скоростью, доберется до западного побережья США всего за 14 минут.

Жао Вей (Zhao Wei), старший научный сотрудник данного проекта, сообщил, что новая аэродинамическая труба должна быть введена в строй в 2020 года. А ее основной задачей станут испытания гиперзвуковых систем вооружения, интенсивно разрабатываемых в Китае в настоящее время.

Отметим, что самой мощной и скоростной аэродинамической трубой на сегодняшний день является американское сооружение LENX-X, расположенное в Буффало, штат Нью-Йорк. Эта труба работает на скоростях до 10 километров в секунду, что в 30 раз быстрее скорости звука.

Для того, чтобы разогнать воздух в трубе до таких чрезвычайно высоких скоростей, в нескольких трубах установки производится тщательно рассчитанная последовательность взрывов смеси кислорода, водорода и азота. В результате этого за доли секунды выделяется около гигаватта энергии. Ударные волны от этих взрывов, направленные через металлические туннели в испытательную камеру, будут ударять в модель или в опытный образец летательного аппарата, разогревая его поверхность до температуры порядка 7 700 градусов Цельсия, почти на 50 процентов выше температуры поверхности Солнца.

Машины-монстры: Аэродинамическая труба, которая позволит моделировать полет на скорости в 40 Махов


Строительство новой аэродинамической трубы выполняется теми же самыми подрядчиками, которые в свое время построили установку JF12 в Пекине, которая представляет собой ударный аэродинамический туннель, способный моделировать полет на скоростях от 5 до 9 Махов на высотах от 20 до 50 километров. Именно в этом туннеле были проведены первые испытания гиперзвукового планера WU-14 (DF-ZF), который уже совершил семь успешных испытательных полетов на скоростях от 5 до 10 Махов.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.
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