Машины-монстры: Аэродинамическая труба, которая позволит моделировать полет на скорости в 40 Махов

Вчера, 09:34В Китае сейчас ведется строительство новой аэродинамической трубы, которая станет самой мощной и самой быстрой аэродинамической трубой в мире. Эта установка будет способна моделировать полеты на скоростях до 12 километров в секунду (40 Мах, 43 200 километров в час, 26 843 мили в час). К примеру, летательный аппарат запущенный из Китая с такой скоростью, доберется до западного побережья США всего за 14 минут.Жао Вей (Zhao Wei), старший научный сотрудник данного проекта, сообщил, что новая аэродинамическая труба должна быть введена в строй в 2020 года. А ее основной задачей станут испытания гиперзвуковых систем вооружения, интенсивно разрабатываемых в Китае в настоящее время.Отметим, что самой мощной и скоростной аэродинамической трубой на сегодняшний день является американское сооружение LENX-X, расположенное в Буффало, штат Нью-Йорк. Эта труба работает на скоростях до 10 километров в секунду, что в 30 раз быстрее скорости звука.Для того, чтобы разогнать воздух в трубе до таких чрезвычайно высоких скоростей, в нескольких трубах установки производится тщательно рассчитанная последовательность взрывов смеси кислорода, водорода и азота. В результате этого за доли секунды выделяется около гигаватта энергии. Ударные волны от этих взрывов, направленные через металлические туннели в испытательную камеру, будут ударять в модель или в опытный образец летательного аппарата, разогревая его поверхность до температуры порядка 7 700 градусов Цельсия, почти на 50 процентов выше температуры поверхности Солнца.Строительство новой аэродинамической трубы выполняется теми же самыми подрядчиками, которые в свое время построили установку JF12 в Пекине, которая представляет собой ударный аэродинамический туннель, способный моделировать полет на скоростях от 5 до 9 Махов на высотах от 20 до 50 километров. Именно в этом туннеле были проведены первые испытания гиперзвукового планера WU-14 (DF-ZF), который уже совершил семь успешных испытательных полетов на скоростях от 5 до 10 Махов.