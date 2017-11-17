Siemens сократит почти 7 тысяч сотрудников по всему миру

Сегодня, 00:10

В течение нескольких лет Siemens сократит около 6900 сотрудников по всему миру, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию. Половина этих рабочих мест находится в Германии, более 1100 — в остальной Европе, оставшаяся часть — в других странах.

Глобальный спрос на большие газовые турбины резко упал, отмечается в сообщении компании. Возобновляемые источники энергии оказывают все большее давление на другие формы производства электроэнергии, говорится там же. Сокращения необходимы для обеспечения того, чтобы наш опыт оставался конкурентоспособным в долгосрочной перспективе, приводятся в сообщении слова главы отдела персонала Янины Кугель.

Компания продолжит активно инвестировать в растущие рынки, отмечает Siemens. Например, в финансовом 2017 году компания наняла около 39 тысяч человек по всему миру.