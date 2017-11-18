Новости / KnowHow

Картины космических туманностей, сгенерированные компьютером, выглядят красивее снимков телескопа Hubble

18-11-2017, 11:11
Картины космических туманностей, сгенерированные компьютером, выглядят красивее снимков телескопа Hubble


Теун ван дер Залм (Teun van der Zalm), программист и специалист в области компьютерной графики, разработал ряд алгоритмов, способных сгенерировать совершенно случайные изображения космических туманностей, которые можно использовать в компьютерных играх, в системах виртуальной реальности и для создания спецэффектов в кинематографе. И самым примечательным в этом деле является то, что изображения туманностей, сгенерированные компьютером, ни в чем не уступают ни по качеству, ни по красоте снимкам, сделанным общеизвестным "космическим художником", космическим телескопом Hubble.

Для того, чтобы создать такую красоту, ван дер Залм протестировал ряд алгоритмов сложной математической обработки и остановил свой выбор на алгоритме шума Перлина (Perlin Noise). Этот алгоритм, широко использующийся в компьютерной графике, был создан в 1983 году Кеном Перлином (Ken Perlin), который сейчас является профессором информатики Нью-Йоркского университета.

Картины космических туманностей, сгенерированные компьютером, выглядят красивее снимков телескопа Hubble


Придание живой формы "цифровой" туманности осуществляется в несколько этапов. Сначала, при помощи шумового алгоритма Перлина создается основной случайный объект. Затем, при помощи ряда других алгоритмов, этот объект разбивается на мельчайшие частицы, массив которых снова пропускается через "шумовой" алгоритм. На втором этапе массив частиц обрабатывается рекурсивным алгоритмом, в результате работы которого на свет появляется изображение туманности, которое затем рендерится при помощи стандартных программных средств и приобретает свой окончательный вид.

В видеролик, приведенный ниже, включена цитата Карла Сагана (Carl Sagan) из фильма серии "Cosmos: A Personal Voyage Episode 1: The Shores of the Cosmic Ocean" : "Эти облака скрывают одни из самых секретных мест Вселенной - космические "родильные дома", места, где рождаются новые звезды. За счет сил гравитации в этих местах создаются уплотнения пыли и газа, которые разогреваются и начинают сиять, освещая окружающее пространство. Такие облака являются свидетелями постоянного рождения новых звезд и бурной смерти звезд, подошедших к концу своей жизни".

  • Просмотров: 88
Похожие материалы
  • Астрономы ESO создали 3.3-гигапиксельное изображение, на котором показаны три области космоса, где идет интенсивное формирование новых звезд Астрономы ESO создали 3.3-гигапиксельное изображение, на котором показаны три области космоса, где идет интенсивное формирование новых звезд
  • Новый снимок телескопа Hubble - космический Новый снимок телескопа Hubble - космический "шторм" в недрах Большого Магелланова Облака
  • Телескоп Hubble обнаружил звезду, вооруженную Телескоп Hubble обнаружил звезду, вооруженную "световым мечом"
  • Новый снимок телескопа Hubble: Новый снимок телескопа Hubble: "прощальный привет" умирающей звезды
  • Новый снимок телескопа Hubble - космическая Новый снимок телескопа Hubble - космическая "бабочка", расправляющая свои крылья со скоростью 1 миллион километров в час
    • Отзывы читателей
    Робот Atlas научился выполнять акробатические трюки Робот Atlas научился выполнять акробатические трюки KnowHow Вчера, 10:49
    Астрономы обнаружили один из самых старых и далеких объектов во Вселенной Астрономы обнаружили один из самых старых и далеких объектов во Вселенной KnowHow Вчера, 10:49
    Moody’s повысило депозитный рейтинг АТФБанк до «В3» Moody’s повысило депозитный рейтинг АТФБанк до «В3» Государство Вчера, 00:39
    NASDAQ достиг исторического максимума на новостях о налоговой реформе в США NASDAQ достиг исторического максимума на новостях о налоговой реформе в США Государство Вчера, 00:30
    Volkswagen вложит в развитие электромобилей 34 млрд евро за пять лет Volkswagen вложит в развитие электромобилей 34 млрд евро за пять лет Государство Вчера, 00:15
    Авиакомпания SCAT купила шесть самолетов Авиакомпания SCAT купила шесть самолетов Государство Вчера, 00:13
    Tesla представила беспилотный электрический грузовик Tesla представила беспилотный электрический грузовик Государство Вчера, 00:12
    Охотники за гравитационными волнами приняли сигнал от столкновения двух маленьких черных дыр Охотники за гравитационными волнами приняли сигнал от столкновения двух маленьких черных дыр KnowHow 18-11-2017, 11:12
    Картины космических туманностей, сгенерированные компьютером, выглядят красивее снимков телескопа Hubble Картины космических туманностей, сгенерированные компьютером, выглядят красивее снимков телескопа Hubble KnowHow 18-11-2017, 11:11
    Новый метод трехмерной печати позволяет производить с высокой скоростью работоспособные электронные схемы Новый метод трехмерной печати позволяет производить с высокой скоростью работоспособные электронные схемы KnowHow 18-11-2017, 11:11
    Машины-монстры: Аэродинамическая труба, которая позволит моделировать полет на скорости в 40 Махов Машины-монстры: Аэродинамическая труба, которая позволит моделировать полет на скорости в 40 Махов KnowHow 17-11-2017, 09:34
    Биологи Биологи "оснастили" жука полностью функциональным третьим глазом KnowHow 17-11-2017, 09:34
    Airbus получил рекордный в своей истории заказ Airbus получил рекордный в своей истории заказ Государство 17-11-2017, 00:33
    General Motors: рентабельный электромобиль появится к 2021 году General Motors: рентабельный электромобиль появится к 2021 году Государство 17-11-2017, 00:22
    АЛМЭКС влил в Казком 65,2 млрд тенге АЛМЭКС влил в Казком 65,2 млрд тенге Государство 17-11-2017, 00:18
    Softbank готова инвестировать в проекты Саудовской Аравии Softbank готова инвестировать в проекты Саудовской Аравии Государство 17-11-2017, 00:18
    Siemens сократит почти 7 тысяч сотрудников по всему миру Siemens сократит почти 7 тысяч сотрудников по всему миру Государство 17-11-2017, 00:10
    Большой Адронный Коллайдер установил новый рекорд яркости протонных лучей Большой Адронный Коллайдер установил новый рекорд яркости протонных лучей KnowHow 16-11-2017, 09:36
    Начато движение по опытному участку электрифицированной магистрали eHighway в Америке Начато движение по опытному участку электрифицированной магистрали eHighway в Америке KnowHow 16-11-2017, 09:36
    Робот-манта MantaDroid готовится выйти в открытое море Робот-манта MantaDroid готовится выйти в открытое море KnowHow 16-11-2017, 09:35