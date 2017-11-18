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Новый метод трехмерной печати позволяет производить с высокой скоростью работоспособные электронные схемы

18-11-2017, 11:11
Новый метод трехмерной печати позволяет производить с высокой скоростью работоспособные электронные схемы


Исследователи из университета Ноттингема (University of Nottingham) разработали новую технологию трехмерной печати, при помощи которой можно с достаточно высокой скоростью производить работоспособные электронные схемы и дополнительные компоненты, такие, как антенны, датчики и фотогальванические элементы. Новый трехмерный принтер способен работать с двумя типами "чернил", токопроводящими металлическими "чернилами" на базе серебра, и изоляционным полимерным материалом. А для быстрой полимеризации и придания прочности печатаемому изделию используется обычная ультрафиолетовая лампа.

Метод многофункционального аддитивного производства (multifunctional additive manufacturing, MFAM) является комбинацией трехмерной печати и метода печати двухмерных электронных устройств. MFAM-принтер способен печатать во время одного прохода как электрические проводники, так и изоляционную основу, которая является и основой конструкции будущего изделия. Единственное, что не по силам трехмерному принтеру - это изготовление самих электронных компонентов, как простейших, таких, как резисторы и конденсаторы, так и высокоинтегрированных, таких как микросхемы. Все эти элементы устанавливаются и паяются позже человеком или специализированным роботом.

Новый метод трехмерной печати позволяет производить с высокой скоростью работоспособные электронные схемы


Во время работы исследователи обнаружили, что серебряные наночастицы, входящие в состав токопроводящих чернил, достаточно эффективно поглощают ультрафиолетовый свет. Энергия этого света вызывает нагрев наночастиц до температуры, при которой испаряются растворители и при которой наночастицы качественно сплавляются друг с другом. И этот процесс затрагивает только токопроводящие части, не оказывая влияния на части из полимера-изолятора.

Новый метод позволяет преодолеть некоторые из проблем одноэтапного производства полностью работоспособных электронных устройств, в которых, обычно содержатся полимерные и металлические компоненты, объединенные в одну сложную структуру. Благодаря новому подходу, заключающемуся в использовании ультрафиолетового света, процесс затвердевания токопроводящих частей производится менее, чем за минуту. В других подобных методах спекание серебряных наночастиц производилось гораздо дольше при помощи внешних нагревателей, что весьма непрактично в случае необходимости обработки сотен слоев для формирования конечного изделия.
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