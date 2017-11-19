Астрономы обнаружили один из самых старых и далеких объектов во Вселенной

Вчера, 10:49Ученые-астрономы получили подтверждение факта существования одного из самых старых и отдаленных от Земли объектов во всей видимой нам части Вселенной. Этим объектом является галактика G09 83808, расположенная на удалении 12.8 миллиарда световых лет от Земли, т.е. она принадлежит к классу самых первых галактик, которые начали формироваться в течение первого миллиарда лет спустя момента Большого Взрыва, который послужил толчком, запустившим "работу" всей Вселенной в целом.Галактика G09 83808 была открыта при помощи космического телескопа Herschel, который увидел ее как слабое светящееся пятно. Заинтересовавшись этим открытием, астрономы привлекли к своим исследованиям группу, работающую на радиотелескопе Large Millimeter Telescope (LMT), который находится на вершине одного из потухших вулканов на Галапагоских островах. Этот радиотелескоп, к слову, имеет самую большую на сегодняшний день параболическую антенну, "тарелку", направление которой изменяется при помощи механической системы.Данные, полученные при помощи 50-метровой антенны телескопа LMT, позволили подтвердить то, что галактика G09 83808 является самым старым из космических объектов, изученным при помощи этого телескопа. А самой старой и отдаленной галактикой из всех известных астрономам, является другая подобная галактика, обнаруженная при помощи другого телескопа."Наблюдения за объектом, сформировавшимся в первый миллиард лет существования Вселенной, расскажут нам очень многое о первых 400 миллионах лет, о периоде, когда Вселенная была очень горяча, сильно ионизирована и неоднородна для того, чтобы в ней могло сформироваться нечто крупное" - рассказывает Мин Юн (Min Yun), астрофизик из Массачусетского университета Амхерста (University of Massachusetts Amherst), - "Согласно нашим предположениям, первые звезды, черные дыры и галактики сформировались в течение второй половины первого миллиарда лет существования Вселенной. И галактика G09 83808, судя по всему, относится именно к тем галактикам, которые появились самыми первыми".Такие объекты, как галактика G09 83808, обычно окружены гигантскими облаками пыли и газа, из-за чего их практически невозможно увидеть при помощи наземных обсерваторий и космического телескопа Hubble Space Telescope, который наблюдает за глубинами космоса в диапазонах видимого и инфракрасного света. Для наблюдений за такими объектами наиболее подходят радиотелескопы типа LMT, которые работают в миллиметровом и субмиллиметровм диапазоне электромагнитных волн, способных проходить сквозь препятствия.Помимо научной группы телескопа LMT, свою лепту в исследование галактики G09 83808 внесли ученые из Центра астрофизики Гарварда-Смитсона (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, CfA). Эта группа, при помощи радиотелескопа Smithsonian Submillimeter Array, расположенного на вершине Мауна-Кеа, Гавайи, произвела вычисления величины красного смещения света галактики G09 83808.Помимо наблюдений в радиодиапазоне, астрономы использовали наблюдения при помощи гравитационных линз, которые фокусируют и усиливают слабый свет от далеких объектов. Достаточно мощная гравитационная линза промежуточной огромной галактики заставила галактику G09 83808 выглядеть в 10 раз ярче и во столько же раз ближе, нежели на самом деле, что, в свою очередь, позволило ученым получить достаточно большое количество ценной научной информации.В течение этой зимы, к моменту наступления которой телескоп LMT заработает во всю свою силу, ученые будут изучать достаточно большое количество очень старых космических объектов, свет от которых имеет большое значение так называемого красного смещения. Это красное смещение, т.е. смещение длины волны фотонов света в красную и инфракрасную области, зависит от времени путешествия фотона в космосе и от скорости расширения Вселенной.