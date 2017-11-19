Авиакомпания SCAT купила шесть самолетов

Сегодня, 00:13

Казахстанская авиакомпания SCAT заключила твердый контракт на покупку 6 самолетов новейшего поколения Boeing 737 MAX 8 с американской корпорацией Boeing. Договор также предусматривает права на покупку дополнительных пяти самолетов того же типа.

Приобретение Boeing 737 MAX 8 позволит не только расширить маршрутную сеть авиакомпании, но и обеспечит всем ее пассажирам абсолютно новый уровень авиаперевозок, основывающийся на новейшем техническом оснащении, быстроте полета, функции Wi-Fi и удобстве салона, гарантирующим максимальный комфорт на борту.

Интерьер каждого воздушного судна будет разработан с учетом персональных пожеланий заказчика, все воздушные суда будут поставляться напрямую с завода-изготовителя.

За 10 месяцев 2017 года авиакомпания SCAT перевезла более 1 600 000 пассажиров, прирост пассажиропотока составил более 46% по сравнению с показателями 2016 года. Покупка новых воздушных судов позволит значительно расширить маршрутную сеть авиакомпании, в том числе и в страны Евросоюза, а также внести большой вклад в развитие всего транзитного потенциала Республики Казахстан.

Президент авиакомпании SCAT Владимир Денисов отметил, что заключение данного контракта особенно значимо для компании в год ее 20-летия. Он также выразил свою уверенность в том, что покупкой Boeing 737 MAX 8 SCAT не только поднимает уровень сервиса в компании, но и вносит новый импульс в развитие авиационной отрасли РК.