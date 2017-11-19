Moody’s повысило депозитный рейтинг АТФБанк до «В3»

Сегодня, 00:39

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило долгосрочный депозитный рейтинг казахстанского АТФБанк в местной и иностранной валюте до уровня «B3» с «Caa2» и изменило прогноз на «позитивный» с «негативного», сообщает «Интерфакс-Казахстан».

«Moody’s Investors Service повысило долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте ATF Банка до „B3“ с „Caa2“, и изменило базовую кредитную оценку (BCA) на „caa2“ с „caa3“. Долгосрочная оценка риска неисполнения контрагентом своих обязательств (CRA) была повышена до „B2“ (cr) от „Caa1“ (cr). В то же время, рейтинг субординированного долга был подтвержден на уровне „Ca“ (hyb), краткосрочный рейтинг депозитов был подтвержден на уровне „NP“, а краткосрочный CRA был подтвержден на уровне „NP“ (cr)», — говорится в сообщении агентства.

Moody’s пересмотрело предположения о вероятности государственной поддержки АТФБанк до «высокой» с «умеренной», что привело к повышению рейтинга с «caa2» BCA на два уровня, говорится в информации.

Рейтинговое действие отражает заявленное участие АТФБанк в программе государственной поддержки. Участие AТФБанк в этой программе свидетельствует, по мнению Moody’s, об усилившейся поддержке со стороны правительства Казахстана.

Рейтинги AТФБанк могут быть изменены Moody’s в случае устойчивой рентабельности основного капитала с улучшением качества прибыли, а также сокращения проблемных кредитов.

Moody’s может изменить прогноз на «стабильный» или понизить рейтинги в случае дальнейшего ухудшения качества активов, неспособности поддерживать результаты целевой рентабельности и улучшения качества прибыли, снижения достаточности капитала ниже текущих ожиданий агентства и нехватке ликвидности.

АТФБанк по итогам января-сентября 2017 года занял 8-е место среди 33 казахстанских банков по размеру активов.