Робот Atlas научился выполнять акробатические трюки

Вчера, 10:49Робот, который может передвигаться на двух ногах более-менее устойчиво, является сейчас уже достаточно обычным делом. Но робот, способный совершить прыжок с обратным переворотом, все еще способен вызвать у нас чувство глубокого изумления. И это чувство испытает в полной мере тот, кто просмотрит приведенный ниже видеоролик, выпущенный недавно известной робототехнической компанией Boston Dynamics. На этом ролике самый последний вариант робота Atlas демонстрирует целый ряд невероятных для робота гимнастических и акробатических трюков - прыжок с места, разворот на 180 градусов в прыжке и прыжок с обратным переворотом.Следует отметить, что приобретение компании Boston Dynamics японской компанией SoftBank явно пошло первой на пользу. После достаточно длительного застоя в период, когда компанией Boston Dynamics владела компания Google, специалисты Boston Dynamics продемонстрировали сразу несколько своих достижений, в частности новый, более "гладкий" и ловкий вариант робота SpotMini.Напомним нашим читателям, что гуманоидный робот Atlas был разработан специально для участия в конкурсе DARPA Robotics Challenge. Первый вариант робота мог достаточно сносно ходить, подниматься по лестнице и выполнять простейшие действия. Позже конструкция робота была не раз модернизирована и Atlas уже смог стоять, балансируя на одной ноге, и перемещаться по открытым пространствам, используя энергию из своего внутреннего источника.Форма робота так же претерпела множество качественных изменений. Со временем робот становился более "гладким" и более компактным, чему способствовало использование новых гидравлических систем и малогабаритных внутренних датчиков. Эти датчики и более совершенные алгоритмы программного обеспечения снабдили робота Atlas отменным чувством равновесия, он мог удержаться на ногах даже тогда, когда кто-то пытался сбить его ударом. А в случае падения робот достаточно ловко поднимался и становился на ноги снова.Теперь же создается впечатление, что робот Atlas готовится к выступлению на следующих Олимпийских Играх или же в цирке. Он способен с места запрыгнуть на коробку, перепрыгнуть с одной коробки на другую, совершить разворот в прыжке и выполнить другие головокружительные трюки, которые для большего эффекта демонстрируются на видеоролике в режиме замедленной съемки.К сожалению, представители компании Boston Dynamics еще не опубликовали подробную техническую информацию, из которой можно было бы понять, за счет чего новый робот обрел массу таких впечатляющих возможностей. Тем не менее, все это указывает на то, что область современной робототехники стремительно прогрессирует, и того момента, когда гуманоидные роботы сравняются с людьми по скорости и ловкости движений, ждать, по всей видимости, придется не слишком долго.