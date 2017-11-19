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Tesla представила беспилотный электрический грузовик

Сегодня, 00:12
Tesla представила беспилотный электрический грузовик


Компания Tesla представила первый электрический грузовик с автопилотом, сообщает lenta.ru. «В то время как обычные грузовики имеют дизайн амбара, грузовик Tesla Semi сконструирован как пуля», — похвалил основатель компании Илон Маск новый транспорт.

Говоря о его технических характеристиках, он сообщил, что грузовик может проехать 500 миль (804 километра). Такое расстояние автомобиль преодолеет при полной загрузке и на максимально возможной для него скорости. По словам Маска, длина большинства грузовых маршрутов — 250 миль, поэтому на машине можно будет уехать до пункта назначения и вернуться обратно без подзарядки.

У фуры четыре независимых двигателя — по одному на каждое заднее колесо. Для аккумулятора грузовика Tesla предоставит мегазарядки (megachargers). Машина сможет разгоняться от нуля до 60 километров в час за пять секунд.

Tesla представила беспилотный электрический грузовик

Доставка грузов на Tesla, утверждает Маск, будет стоить 1,26 доллара на милю, в то время как работа дизельных фур стоит примерно 1,51 доллара. Производство начнется в 2019 году.

Как пишет Bloomberg, компания работала над автомобилем два года. Агентство отмечает, что самая дорогая часть электрического автомобиля — его батарея. Стоимость аккумулятора для грузовика, который может совершать рейсы через всю страну, издание оценивает в 100 тыс. долларов. При этом, указывает Bloomberg, большие вложения в такой транспорт окупятся снижением операционных расходов. Речь идет о затратах на бензин, а также зарплатах водителей: Tesla планирует сделать грузовики полностью автономными к 2020 году.

Tesla представила беспилотный электрический грузовик


Также Tesla представила новую версию спортивного автомобиля Roadster. По словам Илона Маска, это самый быстрый серийный автомобиль, он разгоняется за 1,9 сек. от нуля до 100 км/ч. Максимальная скорость — более 400 км/ч. Аккумулятора мощностью 200 кВтч хватает на 1000 км по шоссе. Автомобиль поступит в продажу в 2020 году.

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