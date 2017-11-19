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Volkswagen вложит в развитие электромобилей 34 млрд евро за пять лет

Сегодня, 00:15
Volkswagen вложит в развитие электромобилей 34 млрд евро за пять лет


Крупнейший автопроизводитель Европы, концерн Volkswagen намерен за пять лет — до 2022 года — инвестировать более 34 млрд евро в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств. Суммарные инвестиции концерна по этому пятилетнему плану составят 72 млрд евро. Об этом сообщают «Ведомости».

Как заявил гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер, компания таким образом создаст основы для того, чтобы «к 2025 г. стать номером один в мире» по производству машин на электротяге. «В настоящее время автомобиль изобретается заново. Именно поэтому мы целенаправленно инвестируем средства [в данную отрасль]», — цитирует Мюллера пресс-служба концерна.

«Автопромышленность в ближайшие годы окажется на пороге коренных изменений, которые предлагают большие возможности, но одновременно с этим требуют он нас серьезных усилий», — отметил Мюллер. Кроме того, Volkswagen хочет к 2030 году разработать для каждой модели из линейки концерна альтернативный вариант с двигателем на электротяге.

В конце ноября прошлого года Volkswagen, BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company подписали соглашение о создании европейской сети электрозаправок, которая к 2020 г. должна вырасти до 400 зарядных станций.

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