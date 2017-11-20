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Машины-монстры: Devel Sixteen - "монстр", под капотом которого скрывается 5 000-сильный двигатель V16

20-11-2017, 09:37
Машины-монстры: Devel Sixteen - "монстр", под капотом которого скрывается 5 000-сильный двигатель V16


Когда в начале этого месяца мы рассказывали нашим читателям о рекорде скорости, установленном суперкаром Koenigsegg Agera RS, мы упомянули о том, что этому рекорду не суждено продержаться достаточно длительное время. И сейчас мы представим вашему вниманию одного из будущих претендентов на обладание рекордом скорости для серийно выпускаемых автомобилей, который был продемонстрирован компанией Devel Motors на очередном автосалоне, проходившем в Дубайе. Главным достоинством "автомобиля-монстра" Devel Sixteen является двигатель V16 со счетверенным турбонаддувом, который развивает мощность в 5 тысяч лошадиных сил.

Представители компании Devel Motors сообщили, что серийные автомобили Devel Sixteen будут способны разогнаться до скорости почти в 500 километров в час (310 миль в час), чего будет вполне достаточно для смещения рекорда, установленного автомобилем Koenigsegg Agera RS, который составляет сейчас 458 километров в час (284.55 мили в час).

По формам суперкар отдаленно напоминает форму "прилизанного" самолета-истребителя времен Второй Мировой войны. Но, как уже упоминалось выше, главным достоинством Devel Sixteen является его двигатель V16, оснащенный четырьмя 81-миллиметровыми турбинами и объемом в 12.3 литра.

Машины-монстры: Devel Sixteen - "монстр", под капотом которого скрывается 5 000-сильный двигатель V16


Естественно, движение такого "монстра" по дорогам общего назначения попадает под запрет во многих странах. Поэтому компания Devel Motors планирует выпустить два "облегченных" дорожных варианта, первый с 2 000 сильным двигателем V8 и второй - с 3 000-сильным двигателем V16, которые будут стоить 1.6 и 1.8 миллионов американских долларов соответственно.

Испытания автомобилей серии Devel Sixteen будут проводиться в течение следующих 12-18 месяцев, после чего будет начато их серийное производство. И в отличие от других производителей суперкаров, у руководства компании Devel Motors нет никаких планов относительно ограничения количества выпускаемых ими автомобилей новой серии.

Машины-монстры - все о самых исключительных машинах, механизмах и устройствах в мире, от громадных средств уничтожения себе подобных до крошечных точнейших устройств, механизмов и всего того, что находится в промежутке между ними.



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