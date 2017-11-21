Geely начнёт производство летающих автомобилей в 2019 году

Сегодня, 00:15

Китайский автомобильный концерн Geely начнёт производство летающих автомобилей в 2019 году, сообщил агентству RNS президент Zhejiang Geely Holding Group Ань Цунхуэй после церемонии открытия завода компании в Беларуси.

По словам президента компании, перспективный автомобиль сможет развивать скорость до 160 км/ч и перемещаться как по земле, так и по воздуху.

По словам технического директора холдинга Фона Куонфона, впервые автомобиль будет представлен на американском рынке.

«Американское законодательство в этой сфере не такое строгое, поэтому сначала автомобиль будет представлен американскому рынку», — сказал RNS Фон Куонфон, добавив, что стоимость будущего автомобиля пока не определена.

Ранее китайский концерн купил американскую компанию Terrafugia, специализирующуюся на разработке летающих автомобилей. В компании ранее сообщали, что их разработка сможет осуществлять вертикальный взлёт и посадку, будет оснащена двумя складывающимися крыльями с электромоторами. Во время движения по земле и взлёта движение будут обеспечивать электрические моторы, питающиеся от аккумуляторов. Во время самого полёта будет работать двигатель внутреннего сгорания мощностью 300 лошадиных сил.