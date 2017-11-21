Летательный аппарат Airlander 10 совершил не очень удачную аварийную посадку

Вчера, 09:36Спустя один день после успешного совершения шестого испытательного полета гибридный летательный аппарат Airlander 10, который является самым большим летательным аппаратом на сегодняшний день, каким-то чудом высвободился от привязи, связывающей его и специальную швартовочную мачту, и отправился в самостоятельный неконтролируемый полет. Из-за этого непредвиденного случая сработала автоматическая предохранительная система, которая нарушила герметичность корпуса аппарата. Аппарат Airlander 10 "сдулся" прямо в воздухе и совершил вынужденную аварийную посадку.Представители компании Hybrid Air Vehicles (HAV) сообщили, что аппарат Airlander 10 успел добраться своим ходом только до конца аэродрома в Кардингтоне прежде, чем сработала встроенная в него система безопасности. Как уже упоминалось выше, эта система нарушает герметичность корпуса, в результате чего аппарат должен, в теории, совершить плавную мягкую посадку, не нанеся ущерба ни себе, ни окружающим.На этот раз, однако, аппарату не удалось сесть на землю, не причинив никому ущерба. В результате падения аппарата два сотрудника компании HAV получили ушибы разной степени тяжести. Один из сотрудников был отправлен в ближайшую больницу, где врачи наблюдают за его состоянием. Помимо этого, из-за аварийной посадки аппарата Airlander 10 властям пришлось перекрыть движение на нескольких близлежащих дорогах.В настоящее время руководство компании HAV инициировало расследование, которое должно установить причины произошедшего инцидента. "Сейчас мы испытывает летательный аппарат нового типа. На этом этапе могут произойти непредвиденные ситуации различного характера" - пишут представители компании HAV в официальном заявлении, - "Мы выясним причину инцидента и оценим стоимость ремонта, который будет проведен в течение следующих недель".Отметим, что это не первый инцидент с участием летательного аппарата Airlander 10. В августе 2016 года, спустя неделю после его первого полета, аппарат совершил "жесткую посадку", ударившись своим носом об землю. Это привело к разрушению гондолы и к выходу из строя некоторых элементов конструкции аппарата,