Motul празднует успех в Чемпионате Super GT!

Сегодня, 00:31

Motul снова достиг финишного флага первым и отпраздновал еще одну уверенную победу в Чемпионате Super GT! В то время как команда Motul NISMO Autech одержала победу в финальном этапе сезона Super GT 2017 на Twin Ring Motegi в Японии, автомобиль № 37 Lexus Team TOM’s Keeper, поддерживаемый Motul, в минувшие выходные завоевал титул Чемпиона GT500 2017.

Рё Хиракава и Ник Кэссиди завершили сезон, заняв второе место и став самыми молодыми чемпионами в истории серии (им всего лишь по 23 года). Пилоты удостоили марку Lexus третьим титулом чемпиона за пять лет. Для компании Motul это пятый год поддержки Lexus Team TOM’s Keeper. Motul сердечно поздравляет всех участников.

Дуэт экипажа № 37 Lexus Team TOM’S KEEPER должен был финишировать как минимум вторыми, чтобы претендовать на титул, независимо от того, как выступят их соперники. Пусть они не опередили победителей гонки — № 23 Nissan Ронни Кинтарелли и Цуджио Мацуде — второго места было достаточно, чтобы поднять корону чемпиона.

Кинтарелли и Мацуда, вслед своей первой победе сезона на Nissan, заняли второе место в чемпионате, уступив всего два очка Кэссиди и Хиракавой в финальном зачете.

Обе команды использовали продукты компании Motul Motorsport Line, а также экспериментальные смазочные материалы, специально разработанные Motul в тесном сотрудничестве с обеими заводскими командами.

Motul как лидер в области смазочных технологий имеет честь поддерживать различные команды моторспорта, чемпионаты и соревнования по всему миру. Высококонкурентная серия Super GT в Японии — яркий пример продуктивного партнерства. Motul тесно сотрудничает с большинством японских производителей, чтобы постоянно совершенствовать и улучшать технологии смазочных материалов, доступные своим командам.